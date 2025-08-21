Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu dormi suficient

Un somn de calitate, între 7 și 9 ore pe noapte, este considerat fundamentul unei vieți sănătoase, potrivit Eating Well. În lipsa lui, organismul își pierde capacitatea de a se recupera, imunitatea scade, iar funcțiile cognitive sunt serios afectate. Iată ce se poate întâmpla atunci când nu dormi suficient:

Concentrarea și eficiența scad drastic

Un singur somn agitat poate diminua puterea de concentrare, capacitatea de decizie și atenția la detalii. În plus, lipsa odihnei face mai dificilă învățarea de lucruri noi și menținerea motivației la locul de muncă.

Memoria devine fragilă

Somnul este esențial pentru fixarea amintirilor. Studiile arată că persoanele private de somn uită mai ușor evenimente recente și rețin mai greu informații noi. De asemenea, legăturile dintre amintiri devin fragmentate, ceea ce face ca experiențele să fie percepute ca incomplete sau confuze.

Starea emoțională are de suferit

Somnul insuficient afectează echilibrul emoțional și sănătatea mentală. Tinerii și adolescenții sunt cei mai vulnerabili, având tendința de a resimți mai puternic emoțiile negative. În lipsa odihnei, capacitatea de gestionare a emoțiilor scade, iar riscul de anxietate și depresie crește.

Pielea își pierde vitalitatea

Noaptea, pielea trece printr-un proces natural de regenerare. Lipsa somnului poate accelera îmbătrânirea cutanată, afecta hidratarea și chiar reduce eficiența tratamentelor dermatologice sau cosmetice. În plus, scade capacitatea pielii de a se apăra împotriva agresiunilor externe.

Riscuri pentru inimă

Somnul deficitar este asociat cu un risc crescut de obezitate și afecțiuni cardiovasculare. Cercetările arată că persoanele care dorm puțin au șanse mai mari de a dezvolta probleme de inimă pe termen lung.

Kilogramele în plus vin mai ușor

Calitatea somnului influențează direct metabolismul și procesul de slăbire. Un studiu efectuat pe persoane supraponderale a demonstrat că cei care dorm bine au pierdut mai multă greutate și grăsime în cadrul unui program de slăbire, comparativ cu cei cu un somn dereglat.

Concluzie – un obicei simplu pentru o viață sănătoasă

Într-o lume grăbită, unde productivitatea este adesea pusă pe primul loc, somnul rămâne cel mai bun aliat al sănătății. Renunță la ecrane înainte de culcare, amână emailurile pentru dimineață și oferă-i corpului tău odihna de care are nevoie. Rezultatele se vor vedea în energie, aspect fizic și echilibru emoțional.