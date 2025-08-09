Cum să gestionezi durerea, pe măsură ce înaintezi în vârstă

Din păcate, există percepția generală potrivit căreia îmbătrânirea este însoțită de durere. Însă acest lucru nu este tocmai advărat.

Cu toate acestea, durerea de spate, cel mai frecvent tip de durere cronică, ce afectează circa 25% din oamenii adulți de pe pământ, intervine în jurul vârstei de 40 de ani.

Îmbătrânirea și durerea

Durerea este legată de deteriorarea țesuturilor. Este adevărat că riscul de apariție a durerii crește odată cu vârsta, cercetările arătând că afectează peste 45% dintre vârstnici.

Însă există anumite păreri puternic înrădăcinate legate de durere.

1. Durerea apare odată cu vârsta.

Este adevărat că un anumit grad de disconfort fizic însoțește procesul de îmbătrânire, dar nu este o regulă.

2. Durerea este un semn al îmbătrânirii.

Anumite afecțiuni legate de vârstă, cum ar fi artrita sau osteoporoza, pot provoca durere, nu toate durerile provin din îmbătrânire. Durerea cronică poate interveni la orice vârstă, iar identificarea cauzei este esențială.

Tipuri de durere

Durerea poate fi acută sau cronică. Este un simptom prin care organismul ne arată că avem o problemă.

Durerea acută

Apare brusc și este legată de o cauză clară, respecti traumă, inflamație, intervenție chirurgicală sau afecțiune acută (fractura, arsura). Durerea acută dispare pe măsură ce țesuturile se vindecă.

Durerea cronică

Persistă mai mult de trei luni, adesea fără o cauză evidentă sau după ce leziunea inițială s-a vindecat. Poate fi sociată cu afecțiuni, precum artrita, fibromialgia, herniile de disc, neuropatiile sau bolile autoimune. În timp, aceasta poate afecta somnul, starea emoțională și capacitatea de muncă.

Ce trebuie să știi despre durerea de spate

Cel mai frecvent tip de durere cronică este durerea de spate, durerea lombară fiind cea mai răspândită, potrivit longevitymagazine.ro.

Poate fi provocată de hernia de disc, stenoza spinală, osteoartrita sau întinderea musculară și afectează un sfert din populația adultă a globului.

Măsuri de prevenție

-stil de viață activ, mișcare, exerciții fizice

-alimentație sănătoasă , cu legume, fructe, cereale integrale, proteine slabe

-greutate corporală normală

- fără mișcări care solicită spatele

-poziți corecte

-îmbrăcăminte și încălțăminte confortabile

- dormit pe o parte

- renunțarea la fumat.