Cum poate un student gestiona anxietatea în perioada studenției

Având în vedere că viața de student este una plină de peripeții, trebuie să ții cont de anumite aspecte, astfel încât să treci mai ușor peste această perioadă anxioasă din viața ta. Cu toate că perioada studenției este una frumoasă și interesantă pentru majoritatea studenților, există totuși un amestec de suișuri și coborâșuri cu care orice student trebuie să aibă de-a face de-a lungul acestei perioade. Uneori, emoțiile puternice, atât pozitive, cât și negative, își fac simțită prezența, și este bine ca studentul să poată gestiona această anxietate.

Ce reprezintă anxietatea și ce este ea de fapt?

De multe ori, așteptările studenților nu sunt realiste, iar dacă are loc un eveniment mai puțin fericit, acesta poate ajunge să-i afecteze studentului destul de mult. Pe lângă evenimentele nefericite care pot avea loc, există și stresul asociat cu proiectele, examenele, dar și cu oamenii noi cu care studentul are de-a face. Pe lângă faptul că nu mai are suportul familiei, studentul se mai poate lovi și de lipsa dorinței de a învăța și de a recurge chiar la metode precum folosirea unor lucruri interzise, cum ar fi o cască de copiat.

Din cauza acestor motive, studenții ajung să aibă diverse probleme de anxietate, depresie, dar și stres. În același timp, ei se mai confruntă și cu o scădere a stimei de sine, lucru care face ca situația să nu fie una prea bună pentru studenți. Anxietatea totuși este normală în această perioadă a vieții de student, de aceea orice persoană care trece prin această perioadă ar trebui să fie pregătită de acest sentiment și să reușească să-i facă față cât mai bine.

Care sunt semnele anxietății?

Există mai multe semne ale anxietății care pot apărea, iar unul dintre acestea este reprezentat de o modificare a somnului, dar și a apetitului. De asemenea, pot apărea și senzații de frică nejustificate, dificultăți de concentrare, dar și iritabilitate, precum și neliniște. Lipsa plăcerii, precum și mecanismele de coping nesănătoase sunt și ele niște semne ale anxietății. În ceea ce privește aceste mecanisme de coping, de obicei, studenții care mănâncă excesiv, abuzează de alcool, de droguri sau folosesc în exces social media sunt și cei care au de-a face cu diverse anxietăți.

În urma mai multor cercetări, s-a ajuns la concluzia că există un stres bun. Acesta crește entuziasmul, dar și motivația în același timp. Răspunsul corpului în acest sens este mobilizarea resurselor care ne ajută să facem față cu brio provocărilor. În acest fel, dacă apare o provocare în viața noastră, ajungem să ne simțim foarte motivați pentru a-i face față și a trece peste aceasta. Anxietatea poate crește dacă acest sentiment este evitat. Dacă ocolești sau acoperi sentimentele de neliniște și teamă, aceste sentimente nu dispar, ci ajung să te afecteze mai mult. Sunt o mulțime de studii care arată că un număr de peste 60% dintre studenți se confruntă cu sentimentul de anxietate. Persoanele care trec prin experiențe similare pot să se sprijine reciproc și să se ajute una pe alta în acest caz, astfel încât să le fie mult mai ușor să treacă peste această problemă cu care se confruntă.

Cum faci față anxietății?

Un alt lucru pe care orice student îl poate face în această perioadă este să aibă grijă de sine. În primii ani de facultate, mulți studenți își neglijează sănătatea. Somnul insuficient, dar și alimentația necorespunzătoare sunt două lucruri care accentuează senzațiile de anxietate, dar și de stres. Excesele pot și ele dăuna în această perioadă, lucru care poate duce din nou la neliniște, dar și la un sentiment de pericol iminent.

Ideal ar fi să faceți cât mai multă mișcare în situația în care aveți de-a face cu astfel de experiențe, astfel încât să faceți față mai bine situațiilor anxioase. De asemenea, în perioadele de anxietate, este indicat să dormiți mai mult, dar și să evitați pe cât posibil ceaiul negru, cafeaua, dar și excesul de zahăr sau de ciocolată. Procedând în același timp, este mult mai ușor să faceți față perioadelor anxioase din viața voastră, mai ales atunci când treceți prin perioada începutului de studenție.

Uneori se întâmplă să avem de-a face cu problemele noastre, încât ajungem să uităm complet de alții. Nu uitați așadar să aveți în vedere și problemele altora atunci când sunteți la început de drum în facultate, iar procedând în acest fel, veți trece mai ușor peste stările de anxietate. Aveți în vedere lucruri precum acțiunile de voluntariat, pentru că aceste lucruri vă vor ajuta să vă reevaluați în mod pozitiv viața, dar și resursele de care dispuneți. În același timp, veți aduce și o mulțime de beneficii societății, primind apreciere pentru eforturile pe care le faceți pentru aceasta.

Dacă trebuie să aveți de-a face cu proiecte mai mari, atunci nu uitați să le planificați cât mai bine și să le prioritizați pe cele mai importante. Aceste proiecte pot fi împărțite de multe ori în două sau în trei părți, astfel încât să reușiți să vă dozați efortul, dar și să vă creșteți motivația în același timp. Dacă este să vorbim despre perioada examenelor, dar și a proiectelor, este important să lucrați întâi la proiectele care vi se par dificile. În acest fel, vă veți menaja ca să terminați un proiect mult mai ușor.

Mai puteți ține cont și de hobby-urile, dar și de abilitățile pe care le aveți. Toate aceste lucruri vă pot îmbunătăți starea mentală, astfel încât să vă bucurați de o creștere a încrederii în sine. În acest fel, veți ajunge să vă deconectați de problemele care vă apasă și să vă concentrați mai mult pe lucrurile care vă fac plăcere.