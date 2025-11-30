Cum să previi diabetul de tip 2: Sfaturi utile pentru persoanele cu prediabet

Ce este prediabetul

Prediabetul reprezintă anumite valori crescute ale glicemiei, care în timp pot duce la apariția diabetului de tip 2, care nu este insulino-dependent.

Semnele și simptomele lipsesc adesea, astfel că îl poți depista prin analize de sânge periodice.

-hemoglobina glicozilata (Glicată sau hemoglobina A1C) este o valoare medie a glicemiei pe o perioadă de 2-3 luni: 5,7% și până la 6,4%;

-glicemia pe nemâncate, între 100 și 125 mg/dL (miligrame pe decilitru);

-testul de toleranță la glucoză orală, cu valori între 140 și 199 mg/dL.

Circa 16,5% dintre adulții din România au prediabet, arată studiul PREDATORR, din 2016. Acesta afectează mai mult femeile și persoanele cu vârste între 60-79 de ani.

Simptome ale fluctuațiilor glicemiei

Studiile arată că fluctuațiile extreme ale glicemiei se pot manifesta prin tremurături, transpirații, nervozitate și confuzie, iar săritul peste mese poate duce la creșteri rapide ale zahărului din sânge.

Cum să previi apariția diabetului

Este astfel esențial să fie menținută o rutină alimentară echilibrată, cu consum e alimente sănătoase, și să se evite pauzele lungi între mese pentru a stabiliza nivelul glicemiei și a preveni complicațiile, potrivit medicool.ro.

Modul cel mai simplu de a preveni sau inversa prediabetul include: