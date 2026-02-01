De ce se îngălbenesc tălpile picioarelor. Cauze banale și semnale medicale

Printre cele mai frecvente cauze sunt bătăturile și calusurile, însă există și alte afecțiuni asociate acestui simptom.

Calusuri și bătături

În majoritatea cazurilor, îngălbenirea tălpilor este rezultatul formării calusurilor sau bătăturilor. Acestea apar atunci când pielea se îngroașă și se întărește ca reacție la presiune repetată, frecare sau încălțăminte neadecvată. Zonele afectate pot căpăta un aspect galben, ceros și aspru, în special la persoanele care stau mult timp în picioare sau poartă pantofi incomozi. De regulă, nu necesită tratament medicamentos și pot fi ținute sub control prin hidratare, exfoliere și alegerea corectă a încălțărilor.

Anemie

În unele situații, nuanța gălbuie a pielii poate indica anemie, o afecțiune caracterizată prin lipsa unui număr suficient de globule roșii în sânge. Acestea sunt esențiale pentru transportul oxigenului către organe și țesuturi. Potrivit Health.com, anemia poate provoca modificări de culoare ale pielii, inclusiv la nivelul tălpilor, alături de simptome precum oboseala accentuată, unghiile fragile, căderea părului, durerile de cap sau dificultățile de respirație.

Sindromul Raynaud

Este o afecțiune cronică ce afectează în special mâinile și picioarele. Aceasta apare atunci când vasele de sânge se contractă excesiv ca răspuns la frig sau stres, reducând fluxul sanguin către degete. În urma acestui proces, pielea își poate schimba culoarea, devenind palidă, albăstruie sau gălbuie.

Carotenemia

O altă cauză posibilă este carotenemia, o afecțiune benignă care apare în urma consumului excesiv de alimente bogate în caroten, precum morcovii, dovleacul sau cartofii dulci. Potrivit Healthline.com, persoanele care consumă peste 30 de miligrame de caroten pe zi pot observa o colorare gălbuie a pielii, inclusiv la nivelul tălpilor.

Icter

Este o afecțiune mai serioasă, caracterizată prin îngălbenirea pielii și a albului ochilor, cauzată de un nivel crescut de bilirubină în sânge. Bilirubina este un pigment galben-portocaliu care reflectă funcționarea ficatului și a sistemului biliar. Printre simptomele asociate se numără mâncărimea pielii, urina închisă la culoare și scaunele deschise la culoare, potrivit catine.ro.

Specialiștii recomandă ca, în cazul în care îngălbenirea tălpilor persistă sau este însoțită de alte simptome, să fie consultat un medic pentru stabilirea cauzei exacte și a tratamentului adecvat.