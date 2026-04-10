Descoperire medicală: Testul ignorat care indică cel mai precis riscul de infarct și AVC

Potrivit unui studiu, realizat de Northwestern Medicine și publicat în revista JAMA, măsurarea apolipoproteinei B (apoB) oferă o imagine mai fidelă asupra riscului cardiovascular decât testele clasice de colesterol LDL.

Colesterolul "rău" nu spune toată povestea

Timp de zeci de ani, evaluarea riscului cardiovascular s-a bazat aproape exclusiv pe nivelul colesterolului LDL. Însă cercetările coordonate de Ciaran Kohli-Lynch arată că acest indicator poate fi uneori înșelător.

Ce este testul apoB

Spre deosebire de LDL, testul apoB măsoară numărul total de particule care transportă grăsimi în sânge. Aceste particule sunt cele care pătrund în pereții arterelor și contribuie la formarea plăcilor de aterom, responsabile pentru blocarea circulației și declanșarea evenimentelor cardiace majore.

Pentru a evalua eficiența metodei, oamenii de știință au analizat, prin simulări computerizate, evoluția a 250.000 de adulți. Au fost comparate trei strategii de tratament: una bazată pe LDL, una pe non-HDL și una pe valorile apoB.

Concluzia a fost clară: pacienții monitorizați și tratați în funcție de nivelul apoB au avut o speranță de viață mai mare și o calitate a vieții superioară.

Test ignorat din cauza costurilor ridicate

Testul apoB nu este utilizat pe scară largă, în principal din cauza costurilor suplimentare. Totuși, studiul arată că această percepție ar putea fi depășită.

Cercetătorii susțin că introducerea testului în practica de rutină ar putea reduce semnificativ cheltuielile sistemelor de sănătate. Identificarea corectă a pacienților cu risc ridicat permite ajustarea timpurie a tratamentului și evitarea costurilor mari generate de spitalizări sau intervenții de urgență.

Schimbări în ghidurile medicale

Rezultatele studiului vin în contextul actualizării recomandărilor emise de American Heart Association, care încurajează inițierea mai timpurie a tratamentelor pentru reducerea colesterolului, potrivit dcmedical.ro.

Într-un peisaj medical în continuă evoluție, specialiștii subliniază importanța unor instrumente de diagnostic mai precise. Testul apoB ar putea deveni esențial pentru personalizarea tratamentului, permițând intervenții mai rapide și mai eficiente înainte ca bolile cardiovasculare să devină ireversibile.