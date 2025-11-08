Doctorii dezvăluie: trucurile simple care îți pot opri durerea de cap în câteva minute

Durerile de cap: ce spun medicii despre cauze, prevenție și tratamente simple

Durerile de cap sunt printre cele mai comune afecțiuni moderne – aproape toți le experimentăm, de la episoade scurte până la crize care durează zile întregi. Pot fi ascuțite, pulsatilante sau difuze și se pot extinde spre ceafă, scalp sau față.

Dr. Xand van Tulleken, gazda podcastului BBC What’s Up Docs, mărturisește că are dureri de cap o dată pe lună sau la șase săptămâni și le descrie ca o senzație „ca și cum cineva mi-ar găuri globul ocular”.

Cu toate acestea, medicul generalist Dr. Katy Munro, specialist la National Migraine Centre, spune că durerile de cap rareori ascund o problemă gravă. „Este normal să te îngrijorezi, dar șansele ca o durere de cap să fie semn de ceva serios sunt foarte mici”, explică ea. Totuși, dacă este prima dată când apare sau este cea mai intensă durere resimțită vreodată, trebuie consultat un medic.

Pentru episoadele recurente și mai ușoare, există câteva măsuri simple care pot face diferența.

1. Ține un jurnal al durerilor de cap

Dr. Xand recomandă să observi tiparul durerilor tale, deoarece acestea pot avea multiple cauze. Un jurnal te poate ajuta să identifici factorii declanșatori.

Notează:

Ce făceai când a început durerea Citește pe Antena3.ro Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo

Ce ai mâncat sau băut

Cum ai dormit

Ce fel de vreme era

(Pentru femei) în ce etapă a ciclului menstrual te afli

Dr. Munro adaugă că nu trebuie să devină o obsesie: „Păstrează-l simplu. Dă o notă de la 1 la 10 impactului asupra zilei și notează și zilele fără durere.” Aceste informații pot fi utile medicului pentru a observa tipare și posibile cauze.

2. Folosește cafeina cu moderație

Contrar așteptărilor, cafeina nu este dușmanul principal al celor cu dureri de cap. În doze mici, poate chiar amplifica efectul calmant al medicamentelor.

„Cafeina este un co-analgezic – poate spori efectul unui analgezic”, spune Dr. Munro. Totuși, este important să o eviți după-amiaza și seara, pentru a nu perturba somnul.

Pe de altă parte, consumul excesiv poate duce la dureri de cap de supradoză de cafeină sau chiar dureri de sevraj dacă este întrerupt brusc.

3. Nu sări peste mese și alege alimentele potrivite

Alimentația joacă un rol esențial. Dr. Munro recomandă o dietă asemănătoare celei mediteraneene, bogată în proteine, grăsimi sănătoase și carbohidrați complecși, care stabilizează energia.

Evita gustările bogate în zahăr și nu sări peste mese, deoarece fluctuațiile glicemiei pot declanșa dureri de cap.

Medicul spune că, în cazul ei, reducerea consumului de lactate și gluten a avut efecte benefice, dar subliniază că fiecare organism reacționează diferit.

Totodată, hidratarea este esențială: bea suficientă apă încât urina să fie de culoare deschisă. Mișcarea, somnul regulat și reducerea stresului sunt la fel de importante.

4. Evită analgezicele care conțin codeină

„Există multe medicamente fără rețetă care pot fi utile, dar evită tot ce conține codeină”, avertizează Dr. Munro. Aceasta poate agrava frecvența și intensitatea durerilor de cap, dar și simptomele de greață.

Dacă durerile devin mai frecvente sau mai severe, consultă medicul de familie pentru o alternativă potrivită. În plus, nu lua calmante mai mult de două zile pe săptămână, pentru a evita apariția durerilor de tip „rebound”, cauzate de supradozajul analgezicelor.

Durerile de cap nu trebuie ignorate, dar nici tratate cu panică. Un stil de viață echilibrat, alimentația corectă, hidratarea și monitorizarea atentă a simptomelor pot preveni majoritatea episoadelor, spun specialiștii BBC.