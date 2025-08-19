Ce se întâmplă cu organismul tău după o mahmureală: efecte, cauze și soluții

Ce este, de fapt, mahmureala

Pentru a înțelege de ce ne simțim rău după o noapte de băut, trebuie să știm cum reacționează corpul la alcool. Deși asociat adesea cu relaxarea și distracția, alcoolul este perceput de organism ca o substanță toxică. Nutriționista Ginger Hultin, purtător de cuvânt al Academy of Nutrition and Dietetics și fondatoare ChampagneNutrition®, explică faptul că metabolismul alcoolului produce acetaldehidă, un compus iritant. Nivelul acestui compus și capacitatea fiecărui individ de a-l elimina depind de factori genetici, ceea ce explică de ce unele persoane au mahmureli mai puternice decât altele.

Potrivit specialistei, o mahmureală poate dura până la 72 de ore, influențată de cantitatea de alcool consumată, nivelul de hidratare, sex, greutatea corporală și moștenirea genetică.

Cum se manifestă mahmureala

- Oboseală accentuată

Un studiu din 2017 a arătat că mahmureala afectează calitatea somnului și provoacă somnolență în timpul zilei. Astfel, e posibil să te simți lipsit de energie chiar și trei zile după consum.

- Dificultăți de concentrare

O cercetare realizată la Universitatea Duke în 2018 a asociat mahmureala cu probleme de memorie și atenție, ceea ce face dificilă productivitatea la locul de muncă.

- Deshidratare

Alcoolul are efect diuretic, favorizând pierderea de apă din organism. Aceasta poate duce la dureri de cap, greață, gură uscată și senzația de „față umflată”. Regula de bază: alternează fiecare pahar de alcool cu unul de apă.

- Tulburări emoționale

Alcoolul perturbă sistemul endocrin, influențând hormonii și starea de spirit. Pe lângă efectele chimice, senzația de vinovăție sau rușine după o noapte de excese poate amplifica anxietatea și tristețea.

- Inflamații în organism

Alcoolul activează răspunsul inflamator al sistemului imunitar, ceea ce se poate traduce prin iritații ale pielii, scăderea motivației sau suprasolicitarea ficatului și rinichilor.

- Probleme digestive temporare

Alcoolul irită mucoasa stomacului, favorizează secreția de acid gastric și dezechilibrează flora intestinală. Mahmureala poate aduce greață, diaree sau chiar risc de ulcer în caz de consum frecvent.

Cum poți reduce efectele mahmurelii

Specialiștii recomandă consumul moderat de alcool – maximum un pahar pe zi pentru femei și două pentru bărbați. Totuși, atunci când ieșirile în oraș nu respectă aceste limite, este important să: