Mihaela Bilic: „Înghețata este cel mai dietetic desert”

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, specialistul vorbește despre relația specială pe care mulți oameni o au cu înghețata și susține că aceasta poate fi inclusă fără probleme într-un stil de viață echilibrat.

Potrivit Mihaelei Bilic, dacă ar fi întrebați ce desert preferă, cei mai mulți copii ar alege fără ezitare înghețata. Iar adulții, spune ea, probabil că ar face aceeași alegere dacă nu ar interveni grijile legate de siluetă și diete.

„Înghețata e mai mult decât un desert, e o plăcere”, afirmă medicul, care mărturisește că în perioada rezidențiatului a urmat chiar o „cură de slăbire” bazată aproape exclusiv pe înghețată.

De ce consideră Mihaela Bilic că înghețata este un desert prietenos cu silueta

Nutriționista susține că înghețata este unul dintre cele mai dietetice deserturi, mai ales datorită conținutului mare de aer, care îi oferă volum fără să aducă un număr foarte mare de calorii.

Totuși, ea atrage atenția că există diferențe importante între sortimente. Variantele încărcate cu caramel, biscuiți, bucăți de prăjituri, alune sau siropuri nu mai pot fi considerate simple înghețate.

„Astea nu mai sunt înghețată, ci prăjitură congelată”, spune Mihaela Bilic.

În schimb, recomandă înghețata artizanală de tip gelato, apreciată pentru textura sa cremoasă și ingredientele de calitate.

Care este forma preferată de înghețată

Mihaela Bilic spune că nu contează dacă este la cornet, pe băț sau la cupă, important este să fie ușor topită.

Nutriționista recunoaște că preferata sa rămâne înghețata la cutie, mai ales atunci când ajunge aproape de final și consistența devine mai moale și mai cremoasă.

Când este cel mai bine să mâncăm înghețată

Potrivit specialistului, înghețata poate fi consumată atât ca desert după masă, în porții moderate, cât și ca gustare ocazională.

În privința momentului din zi, Mihaela Bilic consideră că nu există reguli stricte. Înghețata poate fi savurată la prânz, pe caniculă, dar și seara, într-o zi mai răcoroasă.

„Merge și la mare, și la munte, și în vacanță, și la serviciu. Dar cea mai bună înghețată este cea mâncată pe canapea, în timp ce vezi un film”, spune medicul.

Desertul care aduce stare de bine

În final, Mihaela Bilic subliniază că înghețata nu este doar despre gust, ci și despre emoțiile pe care le trezește.

Potrivit acesteia, desertul preferat al verii are capacitatea de a crea o stare de confort, relaxare și bucurie, motiv pentru care continuă să fie unul dintre cele mai iubite alimente, indiferent de vârstă.

„Face chimie bună cu sufletul nostru, trezește pofta de viață și creează stare de bine”, concluzionează nutriționista.