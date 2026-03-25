Monitorizarea sarcinii: Ce analize de sânge sunt esențiale?

Medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în infertilitate, Andreas Vythoulkas, explică principalele tipuri de analize recomandate în fiecare trimestru și rolul acestora în evoluția sarcinii.

Primul trimestru: Evaluarea inițială a sănătății

În primele luni de sarcină, medicii recomandă un set amplu de analize menite să stabilească starea generală de sănătate a gravidei și eventualele riscuri.

Printre cele mai importante se numără determinarea grupei sanguine și a factorului Rh, hemoleucograma completă, coagulograma, analizele de biochimie, precum și testările pentru hepatite, HIV și sifilis. De asemenea, este recomandat profilul TORCH, care ajută la identificarea unor infecții ce pot afecta dezvoltarea fătului.

Un aspect esențial îl reprezintă incompatibilitatea Rh, care poate necesita monitorizare și intervenții specifice pentru a preveni complicațiile.

Al doilea trimestru: Monitorizarea evoluției și screening genetic

În trimestrul al doilea, unele analize sunt repetate pentru a urmări evoluția sarcinii, iar altele sunt introduse pentru evaluări suplimentare.

Hemoleucograma rămâne importantă pentru depistarea anemiei, în timp ce biochimia oferă informații despre metabolism și funcționarea organelor. În această perioadă este recomandat și testul de toleranță la glucoză, utilizat pentru diagnosticarea diabetului gestațional.

Totodată, pot fi efectuate teste de screening precum triplu test sau bi-test, în funcție de vârsta gravidei, pentru estimarea riscului unor anomalii cromozomiale. Aceste teste nu oferă un diagnostic cert, ci indică necesitatea unor investigații suplimentare, dacă este cazul.

Al treilea trimestru: Pregătirea pentru naștere

În ultima parte a sarcinii, analizele au rolul de a confirma că organismul mamei este pregătit pentru naștere și de a preveni eventuale complicații.

Se repetă hemoleucograma și coagulograma, iar în unele cazuri testul de toleranță la glucoză. De asemenea, este esențial testul pentru depistarea streptococului de grup B, realizat de regulă în săptămânile 35–37, deoarece prezența bacteriei poate necesita tratament antibiotic în timpul travaliului.

Pentru gravidele cu Rh negativ, se monitorizează titrul de anticorpi, iar în funcție de rezultate se poate recomanda administrarea imunoglobulinei.

Importanța analizelor în sarcină

Specialiștii subliniază că analizele de sânge nu reprezintă doar investigații de rutină, ci instrumente esențiale pentru prevenirea și gestionarea eventualelor complicații.

Respectarea recomandărilor medicale și efectuarea analizelor la intervalele indicate contribuie la o evoluție normală a sarcinii și la reducerea riscurilor pentru mamă și făt, fiind parte integrantă din îngrijirea prenatală, notează a1.ro.