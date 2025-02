De ce te simți obosit tot timpul? Expertul dezvăluie 3 semne de avertizare că epuizarea ta este ceva periculos

Oboseala cronică: Când devine un motiv de îngrijorare?

Potrivit experților, există trei semne de avertizare care nu trebuie ignorate: oboseala persistentă însoțită de febră ușoară, dificultăți de respirație sau pierderea apetitului. Alte indicii alarmante includ trezirea epuizat, în ciuda unui somn aparent odihnitor, potrivit Daily Mail.

Un sondaj YouGov a relevat că 1 din 8 britanici se simte obosit „tot timpul”, iar un sfert dintre ei afirmă că sunt obosiți „majoritatea timpului”. Această problemă este atât de comună încât are și un acronim medical: TATT (Tired All The Time – „obosit tot timpul”).

Cauzele comune ale oboselii cronice

Printre cele mai frecvente motive ale oboselii persistente se numără:

Anemia – Deficitul de fier poate fi detectat prin analize de sânge și tratat cu suplimente de fier.

– Deficitul de fier poate fi detectat prin analize de sânge și tratat cu suplimente de fier. Deficiența de vitamina B12 și folat – Esențiale pentru producția de energie.

– Esențiale pentru producția de energie. Diabetul – Nivelurile fluctuante de zahăr din sânge pot cauza oboseală cronică.

– Nivelurile fluctuante de zahăr din sânge pot cauza oboseală cronică. Hipotiroidismul – O glandă tiroidă subactivă încetinește metabolismul, provocând senzație de epuizare.

– O glandă tiroidă subactivă încetinește metabolismul, provocând senzație de epuizare. Deficitul de vitamina D – Un studiu al Universității din Florida sugerează că lipsa vitaminei D este o cauză frecvent trecută cu vederea a oboselii.

De asemenea, oboseala persistentă asociată cu febră sau pierderea apetitului poate indica infecții respiratorii sau chiar mononucleoză (boala sărutului).

Legătura dintre oboseală și problemele de sănătate mentală

Depresia poate fi o altă cauză ascunsă a oboselii cronice. Dr. Natasha Yates, profesor la Universitatea Bond, avertizează că „o persoană poate fi depresivă fără să conștientizeze acest lucru, manifestând iritabilitate, dificultăți de concentrare sau senzație constantă de epuizare”.

Oboseala și afecțiunile cardiace

Senzația persistentă de oboseală, însoțită de dificultăți de respirație și lipsa poftei de mâncare, poate semnala probleme cardiace, precum cardiomiopatia – o afecțiune care slăbește mușchiul inimii, afectând circulația oxigenului în organism.

Când oboseala este un semn al cancerului?

În cazuri rare, oboseala inexplicabilă poate fi un simptom al cancerului. Claudia Delrio, o tânără de 31 de ani din Londra, a ignorat luni de zile starea de epuizare extremă, iar în final a fost diagnosticată cu limfom non-Hodgkin. După șase luni de chimioterapie, a fost declarată vindecată.

Simptomele acestei forme de cancer includ:

Glande umflate în gât, axilă sau zona inghinală

Febră inexplicabilă

Pierdere bruscă în greutate

Lipsa apetitului

Cum îți poți îmbunătăți somnul și energia zilnică?

Dacă nu există probleme medicale grave, oboseala poate fi cauzată de un program de somn dezechilibrat. Specialiștii recomandă:

Stabilirea unui program de somn constant – Culcarea și trezirea la aceleași ore zilnic ajută organismul să intre într-un ritm natural.

– Culcarea și trezirea la aceleași ore zilnic ajută organismul să intre într-un ritm natural. Evitarea ecranelor înainte de culcare – Lumina albastră a telefoanelor și laptopurilor afectează producția de melatonină.

– Lumina albastră a telefoanelor și laptopurilor afectează producția de melatonină. Limitarea consumului de cofeină după prânz – Cafeaua și ceaiul negru pot afecta calitatea somnului.

– Cafeaua și ceaiul negru pot afecta calitatea somnului. Menținerea unei temperaturi optime în dormitor – Ideal, în jur de 18°C .

– Ideal, în jur de . Consumul de vitamina D și minerale esențiale – Magneziul și zincul ajută la relaxare și îmbunătățesc calitatea somnului.

Oboseala cronică nu trebuie ignorată! Dacă simptomele persistă, este esențial să consulți un medic pentru a exclude afecțiuni grave.