Operație de cataractă - cum funcționează și cine este candidatul potrivit?

Cum funcționează intervenția oftalmologică pentru cataractă?

Operația de cataractă are ca scop eliminarea cristalinului opac și înlocuirea acestuia cu o lentilă artificială clară. Procedura se realizează sub anestezie locală și nu presupune durere pentru pacient. Experții în oftalmologie folosesc tehnici avansate pentru a face intervenția cât mai sigură și eficientă. Operația începe prin efectuarea a două incizii foarte mici la nivelul corneei. Aceste incizii permit accesul la cristalin și ulterior îndepărtarea acestuia. Procedura se desfășoară sub ghidarea unui microscop special și include utilizarea ultrasunetelor pentru a fragmenta și elimina cristalinul opac. O lentilă artificială este apoi plasată în locul cristalinului eliminat, restaurând claritatea vederii.

Cine are nevoie de operație de cataractă?

Un semnal puternic că ai nevoie de operație pentru cataractă este vederea neclară la distanță. Este ca și cum imaginea luminoasă a lumii se estompează, iar claritatea vederii este afectată în special la depărtare. Aceasta este adesea primul și cel mai evident simptom. Paradoxal, unii pacienți pot observa o îmbunătățire a vederii de aproape, bucurându-se că nu mai au nevoie de ochelari pentru această situație. Cu toate acestea, este important să știi că această perioadă de "beneficiu" este tranzitorie. Pe măsură ce cataracta progresează, vederea se degradează și mai mult. Încep să apară dificultăți majore pe timpul nopții, în special în jurul surselor de lumină. Acestea pot crea halouri și distorsiuni ale luminii, afectând vederea și mai mult.

Fotofobia, o sensibilitate crescută la lumină, poate deveni o prezență constantă, iar intensitatea culorilor devine din ce în ce mai palidă și mai difuză. Astfel de schimbări drastice împiedică pacientul să ducă o viață normală. Afectează activitățile obișnuite, cum ar fi conducerea pe timp de noapte sau simpla plăcere de a urmări un film la televizor.

Este bine de știut faptul că, de obicei, cataracta se dezvoltă la persoanele în vârstă, de peste 65 de ani (potrivit statisticilor). Însă, în anumite situații, fie din cauza unor afecțiuni medicale, fie din cauza anumitor traume mecanice, această afecțiune poate apărea și la persoanele mai tinere.

Mai sunt necesari ochelarii de vedere după intervenția chirurgicală?

Ținându-se cont de cristalinul ales, pacientul poate purta sau nu ochelari de vedere. Spre exemplu, dacă s-a ales un cristalin monofocal, pacientul nu va mai fi nevoit să poarte ochelari la distanță. În cazul miopiei însă, vor fi necesari ochelari cu dioptrii mai mici la distanță.

Intervenția chirurgicală pentru cataractă este cheia pentru o vedere mai clară și o viață mai bună. Dacă prezinți simptome specifice acestei afecțiuni, nu ezita să discuți cu medicul oftalmolog. Alege să investești într-o viață cu o vedere mai bună și să descoperi lumea în toată splendoarea ei.