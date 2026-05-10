Pericol pentru omenire. Infecțiile fungice se răspândesc tot mai mult și devin rezistente la tratamente

Deși majoritatea fungilor sunt inofensivi, unele specii pot provoca infecții severe, în special în cazul persoanelor cu sistem imunitar slăbit. „Dintre milioanele de fungi care există, doar câteva sute pot duce la infecții la oameni”, a explicat Paul Verweij, profesor la Radboud UMC din Țările de Jos, pentru TEC.

Infecții fungice comune

Printre afecțiunile fungice comune se numără mătreața, piciorul atletului sau candidoza vaginală, însă formele severe pot deveni letale.

Cauza principală a rezistenței ciupercilor

O cauză importantă a rezistenței este utilizarea fungicidelor în agricultură. Substanțele folosite pentru protejarea culturilor au ingrediente similare cu cele din medicamentele antifungice. Astfel, atunci când o ciupercă devine rezistentă la fungicide, poate deveni rezistentă și la tratamentele medicale.

Mai multe specii periculoase, deja rezistente la medicamente, se răspândesc în prezent la nivel global. Ratele de mortalitate asociate acestor infecții variază între 18% și 85%, în funcție de tipul ciupercii și de starea pacientului.

Cele mai periculoase infecții fungice

Aspergillus fumigatus

Una dintre cele mai îngrijorătoare este Aspergillus fumigatus, o ciupercă ale cărei spori se transmit prin aer și pot provoca infecții pulmonare mortale. Aceasta afectează în special pacienții vulnerabili. Cercetători de la Universitatea din Manchester estimează că răspândirea sa ar putea crește cu 77% în Europa din cauza crizei climatice, punând în pericol încă 9 milioane de europeni până în 2100. „În secțiile de terapie intensivă vedem deja această ciupercă tot mai des”, a spus Verweij.

Candida auris

O altă amenințare majoră este Candida auris, o ciupercă rezistentă la majoritatea tratamentelor. Aceasta poate infecta organele sau sângele, și poate fi fatală pentru persoanele cu imunitate scăzută. Persoanele sănătoase pot avea simptome ușoare sau pot transmite ciuperca mai departe. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor o descrie drept „o amenințare serioasă atât pentru pacienți, cât și pentru sistemul de sănătate al continentului”.

Potrivit celor mai recente date ale ECDC, în 2023 au fost raportate 1.346 de cazuri de Candida auris în 18 țări europene. Creșterea este semnificativă în comparație cu cei zece ani anteriori, când au fost raportate aproximativ 4.000 de cazuri în total. Instituția avertizează însă că numărul real ar putea fi mai mare, deoarece nu toate țările au sisteme de supraveghere, ghiduri de prevenție sau obligații clare de raportare.

Care sunt soluțiile?

Specialiștii cer mai multă monitorizare, cercetare și prevenire. „În multe laboratoare, identificarea fungilor și a rezistenței la medicamente este limitată”, a declarat Verweij. „Ca urmare, în multe țări și regiuni nu știm ce fungi provoacă infecții și nici dacă sunt rezistenți.”

Dezvoltarea unor noi tratamente este dificilă deoarece celulele fungilor sunt relativ asemănătoare cu cele umane, ceea ce crește riscul de efecte secundare. În plus, numărul medicamentelor antifungice disponibile este redus. Cercetătorii avertizează că, în timp, toate tipurile de fungi ar putea dezvolta rezistență, inclusiv cei care provoacă infecții mai comune ale pielii și unghiilor.

Verweij și colegii săi cer OMS să includă mai clar rezistența la antifungice în următoarea actualizare a planului de acțiune privind rezistența antimicrobiană.

Ei susțin, de asemenea, că evaluarea fungicidelor folosite în agricultură trebuie să ia în calcul riscul de rezistență la tratamentele medicale. „Accentul este pus adesea pe prevenirea și tratarea infecțiilor, în timp ce mediul și utilizarea fungicidelor joacă, de asemenea, un rol major”, a subliniat cercetătorul.