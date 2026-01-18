Resetare celulară: Primul medicament anti-îmbătrânire testat pe oameni

Life Biosciences, susținută de miliardari precum Jeff Bezos, folosește factori epigenetici descoperiți de laureatul Premiului Nobel, Shinya Yamanaka, pentru a întineri celulele, potrivit longevitymagazine.ro.

Mecanismul epigenetic

Shinya Yamanaka a obținut în 2012 a primit Premiul Nobel pentru „descoperirea faptului că celulele mature pot fi reprogramate să ddevină pluripotente”. Asta a găsit patru proteine – numite factori de transcripție – care sunt activate în celulele stem embrionare, celulele principale ale organismului din care provin toate celelalte. Acești „factori Yamanaka” pot fi reactivați în celulele adulte prin activarea genelor care le produc, resetând efectiv ceasul biologic al acestora prin resetarea celulelor la starea de celule stem.

Procesul implică reprogramarea parțială a codului epigenetic – marcajele chimice care activează sau dezactivează genele – folosind trei din cei patru factori Yamanaka.

"Dacă utilizăm doar trei dintre acești factori, putem să luăm acele celule îmbătrânite și deteriorate și să le readucem la stadiul mai tânăr și mai sănătos. Ștergeți zgârietura și discul va cânta din nou bine”, spune dr. Sharon Rosenzweig-Lipson, director științific la Life Biosciences.

Prima țintă: regenerarea vederii

Tratamentul va fi administrat la oameni prinr-o singură injectare în ochi. Terapia se activează temporar cu doxiciclină orală timp de 8 săptămâni, evitând riscurile unei resetări complete.

„O vom activa timp de opt săptămâni, administrând pacienților doxiciclină, apoi o vom opri și asta va fi tot. Nu credem că va trebui să o repetați, odată ce celulele sunt resetate”, explică Rosenzweig-Lipson.

Vor urma tratamente pentru ficat și alte organe.

„Putem face asta aproape oriunde. Indiferent care sunt bolile legate de vârstă cele mai importante pentru dumneavoastră, acestea sunt cele la care ne gândim”, precizează Rosenzweig-Lipson.

Limitele tratamentului

Deși aceste tratamente nu repară mutațiile ADN-ului, combate direct un element fundamental al îmbătrânirii, făcând trecerea de la tratarea simptomelor la vindecare completă.

"Nu vă modificăm genele, nu vă reparăm genele, nu vă înlocuim genele, nu vă edităm genele. Ceea ce facem este doar să aducem o modificare codului epigenetic”, explică Rosenzweig-Lipson.