Când este util RMN-ul ginecologic și ce presupune acesta

Principalele indicații pentru RMN-ul ginecologic

Principalele indicații pentru RMN de patologie ginecologică includ evaluarea tumorilor pelvine, diagnosticul infertilității și identificarea malformațiilor congenitale.



RMN-ul ginecologic este o metodă eficientă de a identifica și de a evalua tumorile benigne sau maligne ale organelor genitale interne, cum ar fi fibroamele uterine, tumorile ovariene sau endometrioza. Acest tip de examinare oferă imagini detaliate ale structurilor pelvine și poate ajuta la diferențierea tumorilor maligne de cele benigne, precum și la stabilirea extinderii și localizării acestora [1].



În ceea ce privește diagnosticul infertilității, RMN-ul poate fi utilizat pentru a investiga cauzele acesteia, cum ar fi anomalii uterine, obstrucția trompelor uterine și afecțiuni ale ovarelor. Acesta poate oferi informații detaliate despre structura și funcția organelor genitale, care sunt cruciale pentru stabilirea tratamentului potrivit.



Identificarea malformațiilor congenitale, cum ar fi uterul didelf sau septat, este o altă aplicație utilă a RMN-ului ginecologic. Aceste informații pot ajuta la stabilirea unui plan de tratament adecvat și la prevenirea complicațiilor [2].

Patologiile ginecologice frecvente depistate prin RMN

Metoda de bază de investigare a pelvisului feminin este ecografia: rapidă, accesibilă, ieftină, fără efecte adverse sau contraindicații, ea furnizează informații prețioase despre starea de sănătate a pacientei.

Uneori, ecografia nu este suficientă pentru a elucida o anumită simptomatologie sau nu oferă indicații suficiente pentru stabilirea unui diagnostic. În aceste situații, RMN-ul ginecologic poate suplini acest neajuns [3].

Printre suspiciunile de diagnostic care impun examen RMN se numără:

Formațiunile ovariene mai mari de 5 cm diametru la femeile de vârstă fertilă sau mai mari de 3 cm la femeile aflate la menopauză;

Chisturile hemoragice;

Endometriomul;

Anomaliile trompelor uterine;

Chisturile dermoide;

Tumorile fibroase;

Tumorile ovariene;

Leiomiomul;

Adenomioza;

Patologia endometrială;

Polipii endometriali;

Carcinomul endometrial;

Carcinomul cervical [4].

În funcție de patologia fiecărei paciente și de istoricul său medical, specialistul poate considera oportună efectuarea unui RMN ginecologic și în alte situații.

Cum să te pregătești pentru un RMN ginecologic

Un aspect esențial în pregătirea pentru un RMN ginecologic este comunicarea cu medicul în legătură cu menstruația și sarcina. Este important să informezi medicul despre data ultimei menstruații și dacă există posibilitatea să fii însărcinată, deoarece acest lucru poate influența programarea și interpretarea rezultatelor RMN-ului ginecologic.



Dn punct de vedere al vestimentației, se recomandă haine lejere și fără piese metalice (cum ar fi fermoare sau capse), deoarece acestea pot interfera cuimaginile obținute. De asemenea, este posibil să ți se ceară să îndepărtezi bijuteriile, protezele dentare și alte obiecte metalice înainte de a intra în camera de examinare.



Este important să informezi medicul despre istoricul medical și anxietatea pe care o simți în legătură cu procedura. Informează-l despre orice afecțiuni medicale, alergii sau implanturi pe care le ai, precum și despre orice anxietate sau claustrofobie pe care ai putea să o simți în legătură cu procedura. Medicul poate lua măsuri pentru a-ți asigura confortul în timpul examinării și pentru a-ți oferi instrucțiuni suplimentare despre cum să te pregătești.



Investigația în sine nu este dureroasă. Durata acesteia depinde de imaginile obținute și de complianța pacientului, în medie fiind vorba despre aproximativ 30 minute. În acest timp ți se va cere să stai cât mai nemișcată pe masa mobilă de examinare, astfel încât imaginile să poată fi preluate cu maximum de acuratețe. Rezultatele vor fi furnizate, de obicei, în decurs de câteva zile; medicul specialist te va ajuta cu interpretarea lor [5].

RMN-ul ginecologic este o metodă modernă de investigație, pe care medicul specialist o poate recomanda în anumite situații. În momentul înn care face recomandarea, medicul va discuta și despre posibilele contraindicații, sau despre rezultatele pe care urmărește să le obțină, în așa fel încât să diminueze anxietatea pacientului.

