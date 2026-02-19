Semnele incipiente ale osteoartritei: Cum detectezi din timp pierderea cartilagiului?

Aceasta este diagnosticată târziu, când îngustarea spațiului articular apare pe radiografie sau degradarea cartilajului este vizibilă la imagistica de rezonanță magnetică (RMN).

Un studiu revoluționar, realizat de cercetători de la Buck Institute, aaă că boala debutează cu mult înainte.

Cercetătorii au creat o hartă moleculară detaliată a articulațiilor prelevate la proteze de genunchi, identificând semne de deteriorare osoasă, care preced degradarea suprafeței cartilaginoase.

Ce se înâmplă la nivel molecular?

Folosind proteomică spațială cu enzime adaptate pentru os mineralizat, echipa condusă de dr. Birgit Schilling a cartografiat colagenul și proteinele din cartilaj deteriorat, cartilaj sănătos aparent și osul de dedesubt. Astfel au descoperit că osul subcondral prezintă remodelare activă și fragmente de colagen modificate înainte ca spațiul articular să se îngusteze sau cartilajul să se subțieze vizibil, notează longevitymagazine.ro.

„Acest studiu ne oferă o imagine mult mai clară a modului în care arată osteoartrita la nivel molecular. Înțelegând cum se schimbă țesuturile articulare odată cu înaintarea în vârstă și cu boal, putem începe să identificăm semne de avertizare mai timpurii și să dezvoltăm modalități mai bune de a încetini sau preveni deteriorarea articulațiilor”, afirmă dr. Schilling.

Implicații terapeutice

Rezultatele redefinesc osteoartrita ca boală a întregii articulații, nu doar o uzură cartilagiului, deschizând calea spre biomarkeri din lichid sinovial pentru diagnostic precoce.

În prezent, tratamentele încep târziu, cu analgezice sau proteze. Pe viitor se conturează însă o monitorizare bazată pe biologie, nu doar imagistică, esențială pentru prevenție în populația îmbătrânită.

Provocări viitoare

Deși promițătoare, analiza s-a bazat pe mostre de la pacienți în stadiu avansat. Studii longitudinale viitoare vor valida dacă aceste semnale osoase preced cu adevărat colapsul cartilajului sau apar paralel.

Mobilitatea, esențială pentru sănătatea generală, ar putea beneficia de intervenții timpurii, evitând efectul de domino: pierdere musculară, obezitate și izolare socială.