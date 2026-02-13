Semnele depresiei pe care nu trebuie să le ignori. Când este momentul să ceri ajutor?

Deși adesea este confundată cu o perioadă trecătoare de supărare, depresia este o afecțiune complexă, care poate afecta semnificativ viața personală, profesională și socială.

Ce este depresia?

Specialiștii definesc depresia drept o tulburare de dispoziție care se manifestă aproape zilnic, timp de cel puțin două săptămâni, și este mai mult decât o stare temporară de tristețe. Aceasta poate afecta gândirea, memoria, somnul, apetitul și nivelul de energie.

Potrivit Cleveland Clinic, femeile sunt de două ori mai predispuse la depresie decât bărbații. Netratată, aceasta poate reduce semnificativ calitatea vieții și, în cazuri grave, poate pune viața în pericol.

Simptome care NU trebuie ignorate

Manifestările depresiei pot varia de la forme ușoare la severe. Printre cele mai frecvente simptome sunt:

tristețe persistentă, lipsă de speranță sau îngrijorare accentuată;

iritabilitate sau nervozitate, mai ales în cazul copiilor și adolescenților;

tulburări de somn;

oboseală și nivel scăzut de energie;

pierderea interesului pentru activitățile preferate;

dificultăți de concentrare și probleme de memorie;

modificări ale apetitului, cu pierdere sau creștere în greutate;

dureri fizice fără o cauză clară;

gânduri negative recurente.

Conform Medical News Today, depresia poate avea cauze multiple, de la dezechilibre ale neurotransmițătorilor și factori genetici, până la evenimente traumatizante, afecțiuni medicale sau efectele secundare ale unor medicamente.

Opțiuni de tratament

Deși poate avea un impact major asupra vieții de zi cu zi, depresia este considerată una dintre tulburările psihice cu cele mai bune șanse de tratament dacă este diagnosticată corect și abordată la timp.

Metode recomandate de specialiști

psihoterapia, în special terapia cognitiv-comportamentală;

tratamentul medicamentos, prescris de medicul psihiatru;

terapii complementare;

stimularea magnetică transcraniană, în cazurile severe.

Pe lângă tratamentele clasice, adoptarea unui stil de viață echilibrat poate contribui la ameliorarea simptomelor. Activitățile în aer liber, inclusiv plimbările în natură, sunt asociate cu reducerea stresului și îmbunătățirea stării psihice, potrivit medicool.ro.

Specialiștii atrag atenția că depresia nu trebuie ignorată sau minimalizată. Consultul medical și sprijinul adecvat pot face diferența între agravarea simptomelor și recuperare.