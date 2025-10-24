Legătura surprinzătoare dintre somn, tensiune arterială și demență: ce au descoperit cercetătorii de la Cambridge

Sistemul de „curățare” al creierului, sabotat de somnul insuficient

Cercetătorii britanici au analizat funcționarea sistemului glimfatic – mecanismul intern al creierului care elimină toxinele și deșeurile prin lichidul cefalorahidian. Într-un creier sănătos, acest lichid circulă prin canale microscopice din jurul vaselor de sânge, colectând și eliminând reziduurile care pot deveni nocive.

Însă studiul publicat în revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association arată că acest sistem se degradează atunci când somnul este insuficient sau când apar afecțiuni cardiovasculare, precum hipertensiunea.

„Perturbarea sistemului glimfatic afectează capacitatea creierului de a elimina proteinele asociate cu boala Alzheimer”, a explicat autoarea principală a studiului, dr. Hui Hong, citată de The Independent.

De la somn la demență: lanțul cauzal

Boala Alzheimer, cea mai comună formă de demență, este declanșată de acumularea proteinelor amiloid și tau, care formează plăci și încurcături în creier, distrugând treptat neuronii.

Potrivit cercetătorilor, un sistem glimfatic disfuncțional favorizează acumularea acestor proteine, accelerând declinul cognitiv.

Studiul s-a bazat pe analiza a 40.000 de scanări RMN realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, pe un eșantion de adulți din Marea Britanie. Rezultatele au evidențiat o corelație clară între eficiența fluxului lichidului cefalorahidian și riscul crescut de demență.

Factorii de risc: de la inimă la creier

Analizele suplimentare au confirmat că boala vaselor mici ale creierului – o afecțiune adesea cauzată de hipertensiune și fumat – deteriorează sistemul glimfatic. Aceasta ar putea explica de ce persoanele cu probleme cardiovasculare sunt mai expuse la demență vasculară, o altă formă comună a bolii, care afectează peste 180.000 de britanici, potrivit NHS.

„Cel puțin un sfert din riscul total de demență este legat de factori modificabili precum tensiunea arterială și fumatul”, a subliniat profesorul Markus, coordonatorul grupului de cercetare privind accidentele vasculare cerebrale de la Cambridge.

Cum putem reduce riscul de demență

Cercetătorii propun două direcții majore de prevenție:

Îmbunătățirea somnului , pentru a sprijini funcția glimfatică și eliminarea toxinelor din creier.

Tratarea hipertensiunii și a altor afecțiuni cardiovasculare, care pot bloca fluxul sanguin și afecta sistemul nervos central.

Concluzia studiului este clară: un somn sănătos și o inimă sănătoasă pot fi cheia unui creier protejat de demență.