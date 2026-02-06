Cancer de col uterin: cum poate sângele menstrual să ajute la depistarea bolii

Menstruația ar putea deveni cheia depistării cancerului de col uterin. Un nou test, promițător și mai blând pentru femei

Testarea sângelui menstrual pentru depistarea virusului HPV ar putea revoluționa screeningul pentru cancerul de col uterin. Cercetătorii spun că metoda este precisă, neinvazivă și poate fi făcută acasă, oferind o alternativă mai accesibilă pentru milioane de femei care evită testele clasice, potrivit BBC.

Un test simplu, făcut acasă, ar putea salva vieți

Un nou studiu publicat în The BMJ arată că analiza sângelui menstrual poate fi o metodă eficientă de depistare a infecțiilor cu HPV cu risc crescut, principala cauză a cancerului de col uterin. Testul presupune colectarea sângelui menstrual pe o bandă de bumbac atașată unui absorbant obișnuit, fără intervenția unui medic.

Cercetarea, realizată de oameni de știință din China, a inclus peste 3.000 de femei cu vârste între 20 și 54 de ani și a comparat rezultatele obținute din sânge menstrual cu probele prelevate clasic de medici. Concluzia: testul menstrual este aproape la fel de precis în identificarea cazurilor pozitive și foarte eficient în excluderea celor sănătoase.

De ce evită femeile screeningul clasic

În prezent, testarea pentru cancerul de col uterin presupune o procedură ginecologică invazivă, care implică introducerea unui specul vaginal. Datele arată că o treime dintre femeile invitate la screening nu se prezintă, din motive precum frica, durerea, disconfortul sau experiențe traumatizante anterioare.

„Pentru multe femei, screeningul cervical este dificil – fie din cauza menopauzei, a dizabilităților, a barierelor culturale sau pentru că sunt supraviețuitoare ale violenței sexuale”, explică Athena Lamnisos, reprezentantă a organizației The Eve Appeal.

Cele mai afectate sunt femeile tinere, cele cu dizabilități, persoanele din comunități etnice minoritare și din grupurile LGBT+.

Sângele menstrual, o alternativă mai blândă și mai intimă

Potrivit cercetătorilor, folosirea sângelui menstrual pentru testarea HPV este convenabilă, discretă și respectă intimitatea femeilor, reducând anxietatea și disconfortul asociate procedurilor clasice.

Femeile care ar avea un rezultat pozitiv ar fi trimise ulterior la colposcopie, o investigație detaliată a colului uterin pentru identificarea leziunilor precanceroase.

Totuși, specialiștii avertizează că metoda nu poate înlocui imediat screeningul actual, deoarece este aplicabilă doar femeilor care au menstruație, iar unele rezultate nu au fost confirmate prin biopsie – standardul de aur în diagnostic.

Ce spun experții: optimism prudent

Sophie Brooks, de la Cancer Research UK, consideră cercetarea „încurajatoare”, dar subliniază că sunt necesare studii suplimentare pe grupuri mai diverse pentru a stabili rolul real al testului în programele naționale de screening.

La rândul ei, Athena Lamnisos spune că ideea este „entuziasmantă”: „Oferirea mai multor opțiuni de testare ar putea convinge multe persoane eligibile să participe la screening, ceea ce ar putea salva vieți.”