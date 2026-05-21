Tratament eficient în AVC: Prof.dr. Vlad Ciurea explică metoda rapidă care restabilește circulația cerebrală. Deficiențe GRAVE în sistemul medical românesc

Potrivit specialiștilor, această intervenție poate face diferența dintre recuperare completă, dizabilitate severă sau deces.

Intervenție decisivă

„Progresul major în terapia AVC-ului este tromboliza. Cheagul poate fi dizolvat dacă se intervine într-un anumit interval, de 3–4 ore, această fereastră terapeutică. Pacientul este investigat, se administrează substanța trombolitică, iar circulația cerebrală se restabilește”, a explicat acad. prof. dr. Vlad Ciurea, medic neurochirurg.

Medicii atrag atenția că timpul este factorul decisiv. În jargonul medical, perioada de 3–4 ore de la debutul simptomelor este considerată „fereastra terapeutică”, în care tratamentul poate avea eficiență maximă.

În caz contrar, lipsa oxigenării creierului duce rapid la distrugerea neuronilor, cu efecte ireversibile.

Deficiențe în sistemul medical românesc

În țările vest-europene, procedura este deja aplicată pe scară largă în unități specializate de tratament pentru AVC. În România, însă, accesul la tromboliză depinde de rapiditatea intervenției și a punerii diagnosticului.

„În Franța, acest lucru se face pe bandă rulantă. La noi, uneori… cu mai mult noroc”, a precizat prof. dr. Vlad Ciurea.

Cum să recunoști rapid un AVC

Specialiștii subliniază că identificarea timpurie a unui accident vascular cerebral este crucială. La nivel internațional este folosit testul F.A.S.T., o metodă simplă de recunoaștere a simptomelor.

F (Face – față) : asimetrie facială, colț al gurii lăsat într-o parte

: asimetrie facială, colț al gurii lăsat într-o parte A (Arms – brațe) : incapacitatea de a ridica un braț

: incapacitatea de a ridica un braț S (Speech – vorbire) : dificultăți de exprimare sau vorbire incoerentă

: dificultăți de exprimare sau vorbire incoerentă T (Time – timp): apel urgent la 112

Medicii avertizează că simptomele pot apărea brusc și includ, pe lângă tulburări de vorbire sau slăbiciune musculară, probleme de vedere, pierderea echilibrului, dureri de cap intense sau confuzie.

Semnal de alarmă: atacul ischemic tranzitor

În unele cazuri, simptomele pot dispărea în câteva minute. Chiar și atunci, specialiștii recomandă intervenție medicală de urgență deoarece un astfel de episod poate prevesti un AVC major.

Recomandarea medicilor

În caz de suspiciune de AVC, nu se recomandă automedicația și nici așteptarea ameliorării simptomelor. Singura măsură corectă este apelarea imediată a serviciului de urgență pentru a crește șansele de intervenție în fereastra terapeutică de 3–4 ore, potrivit dcmedical.ro.