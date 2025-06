Țeapă! Un trend de wellness îndrăgit, care promite beneficii pentru sănătate, îngrașă

Cercetătorii au testat voluntari în căzi cu temperaturi diferite - 35°C, 26°C și 16°C - timp de 30 de minute, apoi le-au oferit paste la discreție. Rezultatul: cu cât apa era mai rece, cu atât creștea senzația de foame. Cei care au stat în apa cea mai rece au consumat peste 200 de calorii în plus, conform The New York Post.

Marie Grigg, cercetătoare de la Universitatea Coventry, spune că încă nu se știe exact de ce scufundările în apă rece cresc pofta de mâncare, dar sunt necesare cercetări suplimentare.

Antrenoarea Natalya Alexeyenko din New York are o teorie: în timpul imersiunii, corpul intră în modul de termoreglare - vasele de sânge se contractă, ritmul cardiac crește și metabolismul se accelerează. Dar după ce ieși, corpul continuă să se răcească și trimite semnalul „avem nevoie de energie acum", chiar dacă nu îți este foame.

Mulți răspund la acest semnal cu bombe calorice care duc la îngrășare. Sfatul expertei: renunță la gustări și „reîncarcă-te inteligent" cu proteine slabe, carbohidrați complecși și legume cu frunze verzi, plus o băutură caldă.

Băile de gheață pot să încetinească și creșterea musculară și să prezinte riscuri grave - hiperventilație, hipotermie, înec sau chiar stop cardiac.

Expertul François Haman avertizează: „A presupune că toată lumea reacționează la fel la frig este extrem de periculos".

Dr. Craig Van Dien spune că nu există dovezi clare că băile cu apă rece ajută la depresie sau recuperare, dar pot reduce durerile musculare. El recomandă ca persoanele cu probleme cardiace, diabet, astm sau alte afecțiuni cronice să consulte mai întâi un medic.

(sursa: Mediafax)