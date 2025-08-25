TSH și sănătatea tiroidei. Ce indică un nivel prea mare sau prea mic în sânge

Analiza nivelului TSH în sânge ajută la diagnosticarea unor afecțiuni tiroidiene și este adesea corelată cu valorile hormonilor tiroidieni T3 și T4.

Ce este tiroida

TZiroida este o glandă mică, situată în partea din față a gâtului. Are formă de fluture. Eeste responsabilă pentru metabolismul grăsimilor și carbohidraților; reglarea pulsului și tensiunii arteriale; sinteza proteinelor și activitatea enzimatică; reglarea temperaturii corpului; creșterea oaselor la copii; dezvoltarea optimă a sistemului nervos central al fătului și bebelușului.

Femeile sunt mai predispuse la probleme tiroidiene, comparativ cu bărbații. Circa 12% dintre femei dezvoltă o boală a tiroidei pe parcursul vieții.

Rolul TSH în organism

TSH, numit și tirotropină, este produs de glanda hipofiză, situată la baza creierului. Hormonul controlează activitatea glandei tiroide, stimulând producția și eliberarea hormonilor T3 (triiodotironina) și T4 (tiroxina). Aceștia influențează metabolismul grăsimilor și carbohidraților, ritmul cardiac, tensiunea arterială, temperatura corpului, sinteza proteinelor, creșterea oaselor și dezvoltarea sistemului nervos.

Nivelul TSH este reglat printr-un mecanism de feedback: dacă hormonii tiroidieni sunt prea mulți, producția de TSH scade, iar dacă aceștia sunt în cantitate insuficientă, hipofiza crește secreția de TSH pentru a stimula tiroida.

Când se recomandă testarea TSH

Analiza TSH este indicată în următoarele situații:

Prezența simptomelor de hipotiroidism (oboseală, creștere în greutate, piele uscată, sensibilitate la frig) sau hipertiroidism (scădere în greutate, palpitații, nervozitate, insomnii)

Dereglări menstruale și probleme de fertilitate

Monitorizarea tratamentului afecțiunilor tiroidiene

Testul se realizează prin recoltarea unei probe de sânge, de preferat dimineața, pe nemâncate.

Valori normale TSH

Valorile de referință variază în funcție de vârstă, de la intervale mai mari la nou-născuți, la valori mai mici la adulți, unde intervalul normal este între 0,27 și 4,2 µUI/mL. Aceste valori pot varia ușor între laboratoare.

Ce înseamnă TSH crescut

Un nivel crescut de TSH indică adesea hipotiroidism, când tiroida nu produce suficienți hormoni. Cauzele frecvente includ:

Boala autoimună Hashimoto

Deficiența de iod

Radioterapia sau leziuni ale tiroidei

Simptomele pot include oboseală, creștere în greutate, constipație, piele uscată, depresie și slăbiciune musculară. Uneori, hipotiroidismul este „subclinic”, cu T3 și T4 normale, dar TSH crescut.

Ce înseamnă TSH scăzut

Un TSH scăzut semnalează, de regulă, hipertiroidism, adică producerea excesivă a hormonilor tiroidieni. Cauzele pot fi:

Boala Graves (autoimună)

Noduli tiroidieni hiperactivi

Tiroidită

Exces de iod

Simptomele includ palpitații, pierdere în greutate, nervozitate, transpirație, insomnii și gușă.

Interpretarea analizelor TSH

Nivelurile anormale de TSH nu indică întotdeauna o boală. De exemplu, TSH poate fi mai mare după 80 de ani fără probleme de sănătate sau mai scăzut în primul trimestru de sarcină. Alte afecțiuni grave pot influența temporar rezultatele, astfel că interpretarea se face în context clinic și împreună cu rezultatele T3 și T4, potrivit longevitymagazine.ro.