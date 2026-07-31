Accident tragic cu microbuzul echipei Dinamo la Câmpulung. Jucătorii povestesc clipele de coșmar: „Șoferul tot accelera”

Tragedia s-a soldat cu moartea maseurului echipei și rănirea altor persoane aflate în vehicul. Potrivit primelor informații, șoferul microbuzului, în vârstă de 83 de ani, ar fi suferit un infarct în timp ce se afla la volan, pierzând controlul autovehiculului.

Din cauza numărului mare de victime, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar zeci de pompieri și cadre medicale au intervenit pentru salvarea persoanelor implicate.

Jucătorii au observat că șoferul accelera imediat după plecarea de la hotel

Potrivit mărturiilor oferite pentru Spynews, totul s-a întâmplat la doar câteva sute de metri după ce microbuzul a părăsit hotelul.

"Am ieșit de pe poarta hotelului, care este la aproximativ 200 de metri mai sus. Am observat că ceva nu era în regulă. Șoferul tot accelera."

Sportivii spun că, până în acel moment, conducătorul auto nu dăduse semne că s-ar simți rău sau că ar avea probleme medicale.

Pe măsură ce viteza creștea, atât jucătorii, cât și membrii staffului tehnic au încercat să îl avertizeze.

„După ce am văzut că accelerează excesiv, am început să-i spunem să o lase mai ușor. Și noi, și cei din staff, doar că nu a răspuns. Nu a dat niciun răspuns."

Aceste declarații întăresc ipoteza că șoferul și-ar fi pierdut capacitatea de reacție înainte de producerea accidentului.

Impact devastator după ce microbuzul a lovit un dâmb și apoi un copac

Supraviețuitorii estimează că microbuzul circula cu peste 50-60 km/h înainte de impact.

"Cred că am luat un dâmb în zona aceea și am simțit cum microbuzul se tot balansa. Avea viteză, cred că peste 50-60 de kilometri pe oră, poate chiar mai mult. Prima dată s-a lovit de dâmb, iar după aceea s-a oprit în copac."

Lovitura a fost extrem de violentă.

Scaunele din interior s-au desprins din sistemele de prindere, iar geamurile laterale s-au spart, transformând interiorul microbuzului într-o adevărată capcană.

"Erau scaunele peste unii dintre colegi. Se rupseseră scaunele și se spărseseră geamurile laterale. Ne-am speriat cu toții."

Evacuarea s-a făcut prin geamurile sparte

Imediat după impact, ocupanții au încercat să iasă cât mai repede din vehicul.

Unul dintre jucători a povestit pentru Spynews că singura soluție a fost să sară peste scaunele desprinse și să se evacueze printr-un geam lateral.

„Am încercat să ieșim cât de repede am putut. Am sărit peste scaunul colegului lângă care stăteam, pentru că se rupsese, și am ieșit pe geam."

Odată ieșiți din microbuz, membrii echipei au încercat să se ajute reciproc și să afle cine are nevoie urgentă de îngrijiri medicale.

„Ne-am ajutat între noi. Ne-am oprit pe iarbă și ne-am întrebat dacă suntem bine, cine este rănit și cine nu."

Un jucător ar fi suferit o fractură, iar antrenorul a fost operat

Conform mărturiilor celor doi fotbaliști, majoritatea colegilor au scăpat cu răni ușoare sau medii.

Totuși, un jucător ar fi suferit o fractură la picior, iar antrenorul echipei a fost rănit la mână și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

„Din ce am înțeles, majoritatea sunt bine. Un singur băiat ar avea o fractură la picior, iar antrenorul este rănit la mână. Este în operație, din ce am aflat."

ISU Argeș: Planul Roșu de Intervenție a fost activat

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a transmis că la accident au intervenit 11 echipaje de pompieri și șase echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Microbuzul a părăsit partea carosabilă și a intrat violent într-un copac.

Potrivit autorităților, la locul accidentului au fost identificate 14 victime, adulți și copii, ceea ce a impus activarea Planului Roșu de Intervenție pentru coordonarea eficientă a resurselor de salvare.

La sosirea echipajelor, două persoane erau încarcerate în microbuz.

Una dintre ele, un bărbat aflat în stare de inconștiență, a fost extrasă de pompieri, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse, victima a fost declarată decedată. Potrivit informațiilor apărute ulterior, este vorba despre maseurul echipei.

Celelalte 13 victime erau conștiente și au primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportate la spitalele din Câmpulung și Pitești pentru investigații și tratament.

Accident cumplit, cu 10 victime, în municipiul Câmpulung. A fost activat Planul Roșu de Intervenție pic.twitter.com/WzuTioC6uc — Jurnalul (@JurnalulN) July 31, 2026

Primele ipoteze privind cauza tragediei

Anchetatorii iau în calcul faptul că șoferul microbuzului, un bărbat în vârstă de 83 de ani, ar fi suferit un infarct în timp ce conducea, ceea ce ar explica lipsa oricărei reacții la solicitările pasagerilor și accelerarea necontrolată a vehiculului.

Investigațiile continuă pentru stabilirea exactă a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, iar rezultatele expertizelor medico-legale și tehnice vor clarifica succesiunea evenimentelor.