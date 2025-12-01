Ziua Mondială HIV. România are un model epidemic cu totul specific

Ziua Mondială de luptă împotriva HIV este marcată în fiecare an la 1 Decembrie.

Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” este coordonatorul acestui program dedicat Zilei Mondiale anti-HIV în România, țară în care problematica HIV are o specificitate cu totul aparte, diferită complet de ceea ce se întâmplă în restul lumii.

Echipa de medici de la „Matei Balș” se concentrează, anul acesta, pe analiza situației programelor de prevenire, diagnostic și tratament HIV în România.

„Infecţia HIV/SIDA în România reprezintă un fenomen aparte în comparație cu epidemiile prezente în alte ţări Central şi Est Europene.

Specificitatea epidemiei constă în rata incidenţei HIV ridicată la copiii infectaţi cu virusul HIV la sfârşitul anilor 1980, numărul maxim de cazuri fiind înregistrat la începutul anilor 1990.

În aceeaşi perioadă a anilor 1990, rata incidenţei HIV în rândul populaţiei adulte a fost mică, aceasta crescând ulterior prin transmitere heterosexuală”, se arată într-o postare pe contul oficial al Institutului „Matei Balș”.

Ultimele date statistici ale Compartimentului pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV/SIDA în România din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” arată că, între 1985 și 2025, în România au fost înregistrate 29.052 de persoane cu HIV/SIDA, cumulativ, astfel:

– Total HIV/SIDA cumulativ 1985-2025 – 19.030 persoane

– Total HIV/SIDA cumulativ 1992-2025 – 10.022 persoane

– Pierduți din evidență HIV/SIDA copii + adulți – 1.281 persoane

– Total decese SIDA 1985 – 2025 – 8.805 persoane

Număr de pacienți cu HIV/SIDA în viață – 18.966 persoane

Dintre care:

– cu vârsta între 0 – 14 ani – 142 persoane

– cu vârsta între 15 – 19 ani – 126 persoane

– cu vârsta peste 20 de ani – 18.698 persoane

Cazuri noi HIV/SIDA depistate în perioada 01.01.2025 – 30.06.2025 – 202 persoane

– Cazuri noi HIV notificate – 118 persoane

– Cazuri noi SIDA notificate – 84 persoane

În intervalul 01.01.2025 – 30.062025, în baza națională de date au fost înregistrate 56 de persoane cu HIV/SIDA.

„În prezent, activitatea noastră este mult facilitată de existența Strategiei Naționale pentru Supravegherea, Controlul și Prevenirea Cazurilor de Infecție cu HIV/SIDA 2022 – 2030.

Strategia este centrată pe 5 puncte esențiale:

Prioritizarea intervențiilor de prevenire

Utilizarea testării HIV ca poartă de intrare în tratament

Asigurarea accesului universal la tratament ARV ca model de prevenire

Asigurarea unui mediu propice

Coordonarea implementării răspunsului național HIV/SIDA.

Un alt element esențial îl reprezintă modificarea tratamentului ARV eficient, în scopul optimizării acestuia, odată cu apariția noului Ghid EACS”, au transmis reprezentanții Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București.

(sursa: Mediafax)