Scapă de dinții galbeni! 5 remedii naturiste care chiar funcționează

Totuși, mulți oameni se confruntă cu problema dinților galbeni, fie din cauze naturale, fie din stilul de viață. Vestea bună este că există soluții naturale care pot ajuta la albirea dinților și la îmbunătățirea aspectului zâmbetului.

De ce se îngălbenesc dinții?

Alimentația – consumul frecvent de cafea, ceai, vin roșu sau băuturi carbogazoase colorate pătează smalțul. Fumatul – nicotina și gudronul se depun pe dinți și duc la colorarea lor galben-maronie. Igiena orală precară – periajul insuficient și lipsa folosirii aței dentare favorizează acumularea plăcii bacteriene. Îmbătrânirea – odată cu vârsta, smalțul se subțiază și lasă la vedere dentina, care are o nuanță gălbuie. Medicamentele – unele antibiotice (tetracicline) sau tratamente pot produce modificări de culoare. Factori genetici – la unele persoane, culoarea naturală a dinților este mai galbenă. Citește pe Antena3.ro Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță

Produse naturale pentru albirea dinților

1. Bicarbonat de sodiu

Este unul dintre cele mai populare remedii pentru albire.

Are efect abraziv ușor și îndepărtează petele de suprafață.

Se poate folosi ocazional, adăugat pe periuță, dar nu zilnic, pentru a evita sensibilizarea smalțului.

2. Ulei de cocos (oil pulling)

Clătirea gurii timp de 10–15 minute cu o lingură de ulei de cocos ajută la eliminarea bacteriilor și a plăcii bacteriene.

Contribuie la o respirație mai proaspătă și un zâmbet mai curat.

3. Cărbune activ

Are capacitatea de a absorbi toxinele și petele de pe smalț.

Se găsește sub formă de pulbere sau pastă de dinți naturistă.

Se folosește ocazional, cu atenție, pentru a nu zgâria smalțul.

4. Coaja de banană

Partea interioară a cojii de banană conține minerale (potasiu, magneziu) care pot ajuta la curățarea și fortificarea dinților.

Se freacă ușor dinții câteva minute, apoi se clătește bine.

5. Fructe bogate în acizi naturali (căpșuni, ananas)

Căpșunile conțin acid malic, care are un ușor efect de albire.

Se poate prepara o pastă din căpșuni zdrobite și bicarbonat, aplicată ocazional pe dinți.

Atenție!

Remediile naturiste ajută în special la îndepărtarea petelor superficiale. Pentru pete persistente sau îngălbenire severă, este recomandată vizita la medicul stomatolog, care poate oferi tratamente profesionale de albire.

Dinții galbeni pot fi o sursă de disconfort, dar cu o igienă orală corectă și folosirea unor produse naturale precum bicarbonatul, uleiul de cocos sau cărbunele activ, poți avea un zâmbet mai alb și mai sănătos.