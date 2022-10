Trăiesc veganii mai mult? Adevăruri și mituri 

În ultimul deceniu, stilul de viață vegan a fost promovat ca un remediu pentru o serie de afecțiuni și probleme, atât la scară globală, cât și la nivel de țară. Susținătorii acestei abordări au promovat teoria conform căreia așa se pot rezolva multe probleme ale momentului, de la suferința animalelor, la poluarea întregii planete, dar și la sănătatea populației strict din punctul de vedere al hranei.

O dietă vegană este cea în care alegi să nu mănânci nimic derivat de la un animal, inclusiv carne, lactate, ouă sau chiar miere, care, tehnic, este produsul secundar al unei creaturi vii. În plus veganii mai țin cont de alte elemente, potrivit cărora este interzisă folosirea unor produse secundare, precum hainele, gelatina, produsele de machiaj ori de igienă.

Vegan nu înseamnă numai fructe și legume

Specialiștii de Live Science completează: „În timp ce abordarea vegană este o alegere personală și un stil de viață cu care fiecare are propria relație unică, principiile de bază sunt centrate în jurul unei vieți liniștite și al consumului de alimente derivate din plante. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă să rămâneți strict la fructe și legume. În esență, puteți găsi orice aliment în formă vegană: de la sushi până la burgeri”.

Însă studiile realizate în această zonă spun că nicio dietă nu poate garanta că va opri procesul de îmbătrânire ori că veganii vor trăi mai mult decât non-veganii. Totuși, există o mulțime de schimbări ale stilului de viață despre care s-a dovedit mai mult sau mai puțin că ajută la prevenirea bolilor și că mențin o stare de sănătate bună pentru mai mult timp. „Când vine vorba de o dietă vegană, important este tipul de alimente care fac parte din dietă. Una care conține alimente integrale minim procesate și surse vegane de proteine este probabil mai bună decât înlocuitorii de carne procesată”, scrie Live Science, însă la nivel teoretic, nu de studiu științific.

O dietă vegană este legată de reducerea bolilor cronice

Pe fondul numeroaselor afirmații despre impactul pozitiv asupra vieții bazate pe plante asupra sănătății și nutriției umane, ideea că veganii trăiesc mai mult în medie încă persistă. Însă Brooke Jacob, medic dietetician, spune: „Dietele vegane au fost legate de reducerea riscului pentru multiple afecțiuni cronice de sănătate asociate cu boli de inimă, diabet de tip 2, anumite tipuri de cancer și obezitate. Datorită posibilității de prevenire a bolilor, nu este surprinzător faptul că veganii pot trăi mai mult, deoarece o dietă vegană este legată de reducerea bolilor cronice. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări pentru a concluziona definitiv că veganii trăiesc mai mult decât cei care nu sunt vegani”.

Un studiu din „The American Journal of Clinical Nutrition” susține că, deși stilul vegan poate scădea ratele anumitor boli cronice, nu este concludent ce impact are asupra mortalității. Există vegani au o sănătate peste media la nivel mondial, dar și alții care se situează sub aceasta. O dietă sănătoasă ajută, în general, dar pentru sănătate contează și alte aspecte: exercițiile fizice, consumul suficient de apă, nutrienți suficienți.

Trebuie schimbat stilul de viață

Așadar, nu este suficient să devenim vegani ca să trăim mai mult. Medicul dietetician Brooke Jacob concluzionează: „Piesa-cheie a puzzle-ului cu toate dietele este să variați alimentele pe care le consumați. În acest fel, vă asigurați că obțineți o varietate de nutrienți pentru a vă satisface nevoile. O dietă vegană care oferă o mulțime de fructe, legume, cereale integrale, leguminoase și nuci vă va ajuta să mențineți o nutriție optimă. De asemenea, este recomandat să luați în considerare adăugarea de suplimente adecvate la dietă și să vă asigurați că acoperiți nevoile de fier, calciu, vitamina B12 și vitamina D, în funcție de alimentele pe care le consumați. O dietă vegană poate fi sustenabilă dacă persoana este gata să se schimbe, se concentrează pe obiectivele sale și își vede dieta mai mult ca o schimbare a stilului de viață decât o simplă dietă”.

Vegan vs vegetarian

Principala diferență dintre un vegan și un vegetarian este că veganul elimină din dieta sa toate produsele de origine animală, inclusiv produsele lactate, ouăle, ba chiar și mierea, care este considerat tot un produs animal. Veganii au un stil specific de viață în care evită purtarea produselor vestimentare confecționate din piele de animale, inclusiv lâna oilor sau mătasea produsă de viermi. În schimb, vegetarienii nu consumă carne, dar includ în dietele lor produse lactate și ouăle. Altruismul vegetarienilor față de animale nu este un motiv principal de a alege acest mod de a se hrăni, ci ei renunță la carne fiind convinși că vor evita anumite probleme de sănătate.