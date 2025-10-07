3 reguli de bază pentru un somn odihnitor: Pași către o viață plină de energie

Lipsa somnului de calitate afectează memoria, concentrarea, starea de spirit și imunitatea, iar oboseala cronică este una dintre cele mai răspândite probleme de sănătate.

Reguli pentru un somn odihnitor

Este nevoie astfel de o ajustare a stilului de viață și a obiceiurilor zilnice. Aceasta presupune stabilirea unui program regulat de culcare și trezire, crearea unui mediu propice pentru odihnă — liniștit, întunecat și răcoros — și adoptarea unei alimentații echilibrate care să evite stimulentele seara.

Exercițiile fizice regulate, gestionarea eficientă a stresului prin meditație sau tehnici de respirație, precum și reducerea timpului petrecut în fața ecranelor înainte de culcare, sunt alte elemente esențiale ale resetării.

Efectele negative ale lipsei somnului de calitate

Durata medie a somnului a scăzut în ultimele decenii, iar insomniile și tulburările de somn sunt din ce în ce mai frecvente, contribuind la creșterea riscului de afecțiuni cardiovasculare, metabolice și scăderea productivității. Asfel că odihna este o investiție vitală în sănătatea fizică și mentală.

Adoptând aceste schimbări, oamenii pot beneficia de energie sporită, claritate mentală și o stare emoțională echilibrată.

Începutul poate fi simplu: stingerea ecranelor mai devreme și construirea unui ritual calm înainte de somn pot transforma semnificativ calitatea vieții. Somnul de calitate nu se dobândește imediat, însă efectele sale influențează pozitiv fiecare zi, potrivit longevitymagazine.ro.