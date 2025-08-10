Un exercițiu simplu, recomandat de cardiologi, care poate scădea tensiunea arterială în doar câteva săptămâni

Cum pot genuflexiunile statice la perete să scadă tensiunea arterială

Un control medical de rutină poate dezvălui valori ridicate ale tensiunii arteriale – o problemă care crește riscul de infarct, accident vascular cerebral, afecțiuni renale, probleme de vedere și chiar demență.

Vestea bună? Reducerea tensiunii nu necesită schimbări drastice. Potrivit unui studiu realizat în 2023 și publicat în British Journal of Sports Medicine, un singur tip de exercițiu – genuflexiunile statice la perete (wall sits) – poate avea efecte vizibile în câteva săptămâni, potrivit Parade.

„Menținerea poziției de wall sit contractă isometric mușchii coapselor fără mișcarea articulațiilor, ceea ce reduce temporar fluxul sanguin și, ulterior, determină dilatarea vaselor de sânge. Practicat regulat, acest mecanism antrenează arterele să rămână mai relaxate în repaus”, explică dr. Adedapo Adeyinka Iluyomade, cardiolog preventiv la Baptist Health South Florida.

Dr. Nishant Kalra, cardiolog intervenționist și director medical regional la VitalSolution, adaugă că efectele includ îmbunătățirea reglării autonome a organismului, reducerea frecvenței cardiace de repaus și scăderea rezistenței vasculare periferice. Pe scurt: corpul învață să se relaxeze.

Cât durează și cât de des trebuie făcute

Conform studiului, durata optimă este de două minute pe set, suficientă pentru a fi eficientă, dar fără a provoca suprasolicitare sau dureri la genunchi. Programul recomandat: patru seturi a câte două minute, cu pauze egale între ele, de trei ori pe săptămână timp de 4–12 săptămâni. Ulterior, întreținerea rezultatelor se poate face cu una–două sesiuni pe săptămână.

Pentru începători, cardiologii recomandă creșterea treptată a duratei până la atingerea obiectivului. „Respectarea pe termen lung este esențială. Oprirea exercițiilor duce la pierderea beneficiilor”, avertizează dr. Kalra.

Alte metode recomandate pentru reducerea tensiunii arteriale