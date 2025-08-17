De la copilărie, la maturiate. Suzeta adulților, metoda care cucerește adulții din China și SUA

Suzetele pentru adulți sunt parte din rutina zilnică pentru mulți chinezi. Unii spun că aceste suzete îi ajută să se relaxeze și să scape de grijile zilnice, iar alții le folosesc pentru a-și calma anxietatea sau pentru a dormi mai bine.

Comercianții raportează vânzări de până la 2.000 de suzete în fiecare lună.

Pe lângă China, trendul a prins rădăcini și în Statele Unite sau Coreea de Sud.

Un utilizator a descris suzeta drept „minunată” pentru a face față apneei de somn, iar altul a mărturisit că îi oferă o senzație de liniște, amintindu-i de confortul copilăriei.

Atenție la riscuri!

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția asupra riscurilor folosirii îndelungate a suzetelor. Un dentist din Chengdu avertizează că utilizarea prelungită poate duce la rigiditate a maxilarului, dureri la mestecat și modificări ale poziției dinților, mai ales dacă sunt folosite mai mult de trei ore pe zi.

Există și risc de sufocare dacă suzeta este folosită în timpul somnului, în condițiile în care părți din ea se pot desprinde accidental.

De asemenea, psihologii subliniază că suzeta pentru adulți poate fi o formă de evitare a stresului și anxietății, însă adevărata rezolvare a acestor probleme constă în confruntarea și gestionarea directă a cauzelor stresului, potrivit spynews.ro.

Prin urmare, deși suzetele pentru adulți sunt percepute ca o metodă rapidă pentru relaxare, acestea vin cu avertismente care nu trebuie ignorate, iar utilizatorii trebuie să aibă în vedere și metode mai sănătoase de a face față provocărilor vieții cotidiene.