Păstrează-ți mintea tânără. Secrete și strategii după vârsta de 40 de ani

Totuși, cercetările recente indică faptul că pierderea funcțiilor cognitive nu este inevitabilă și poate fi încetinită sau chiar parțial inversată prin activități care stimulează neuroplasticitatea - capacitatea creierului de a se adapta și reorganiza conexiunile neuronale.

Activități care mențin sănătatea creierului

În acest sens, a îmvăța să cânți la instrument muzical reprezintă un antrenament complex, solicitând simultan memoria, coordonarea, concentrarea și creativitatea, toate contribuind la întărirea „rezervei cognitive”, un mecanism natural protector împotriva declinului cognitiv.

Exemplul actorului Chris Hemsworth, care la 41 de ani a început să învețe să cânte la tobe, folosit într-un documentar difuzat de National Geographic, ilustrează cum acest tip de provocare mentală poate menține creierul agil și sănătos.

Beneficiile nu se opresc însă la muzică. Și alte activități, precum învățarea unei limbi străine, dansul, pictura, gătitul sau programarea pot stimula conexiunile dintre emisferele cerebrale, întărind corpul calos, principala punte de materie albă din creier.

Îmbătrânirea creierului afectează și producția unor neurotransmițători importanți, precum dopamina, serotonina și acetilcolina, ceea ce poate influența negativ memoria și coordonarea. Totuși, un stil de viață activ mental și fizic poate combate aceste dezechilibre și întârzie declinul cognitiv, potrivit dcnews.ro.

Prin urmarer, deși procesul de îmbătrânire este natural și nu poate fi oprit, avem instrumentele necesare pentru a întârzia deteriorarea cerebrală și a păstra o minte tânără mult timp după vârsta de 40 de ani. Provocarea continuă este să alegem și să practicăm activități care ne stimulează constant creierul să se reinventeze.