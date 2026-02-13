Cum să ai un somn odihnitor: Rețeta simplă cu banană te ajută să dormi mai bine

Dr. Michael Breus, supranumit „doctorul somnului”, recomandă această metodă, care ajută la relaxarea corpului și îmbunătățirea calității somnului.

Rețetă de banană fiartă

Specialistul explică că prepararea unei banane într-o cană cu apă fierbinte, cu aproximativ 30 de minute înainte de culcare, eliberează nutrienți benefici pentru somn. Dr. Breus a explicat în podcastul „The Diary Of A CEO” că magneziul este esențial pentru relaxare, însă organismul nu îl poate produce singur.

Bananele sunt bogate în magneziu, iar fierberea acesuia, inclusiv a cojii, în apă clocotită timp de 5 minute, transformă băutura într-un remediu natural pentru somn.

Procesul este simplu: se taie codița bananei, se taie fructul în două și se lasă în apă fierbinte. După câteva minute, banana se va înnegri, iar apa astfel obținută poate fi consumată ca o băutură caldă relaxantă.

Momentul ideal pentru consum

Efectele băuturii se simt între 25 și 35 de minute după consum, pregătind organismul pentru somn. Dr. Breus recomandă însă să nu fie consumată în cantități mari pentru a evita trezirile nocturne cauzate de nevoia de a merge la toaletă.

Un ritual de relaxare

Pentru un efect și mai plăcut, medicul sugerează transformarea acestui obicei într-un ritual de seară: savurează băutura caldă în timp ce citești sau te relaxezi, creând astfel un context care să favorizeze odhna, potrivit spynews.ro.