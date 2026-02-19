Un joc video poate ajuta la gestionarea amintirilor legate de traume din trecut

Studiul a constatat că cei care au jucat jocul video clasic ca parte a tratamentului lor au avut mai puține flashback-uri, potrivit Skynews.

Cunoscut sub numele de intervenție prin sarcini competitive de imagistică (ICTI), tratamentul a implicat aproximativ 40 de pacienți care au jucat o versiune lentă a jocului Tetris în timp ce își aminteau pe scurt o amintire traumatică.

Grupului i s-a cerut să-și folosească imaginația pentru a-și imagina grila jocului și a vizualiza blocurile.

Se consideră că ICTI slăbește intensitatea amintirilor traumatice prin ocuparea zonelor vizuo-spațiale ale creierului, responsabile de analizarea și înțelegerea spațiului fizic.

Emily Holmes, profesor de psihologie la Universitatea din Uppsala, care a condus studiul, a declarat: „Chiar și o singură amintire intruzivă trecătoare a unui traumatism din trecut poate avea un impact puternic asupra vieții de zi cu zi, deturnând atenția și lăsând oamenii la mila emoțiilor nedorite și intruzive. Prin slăbirea aspectului intruziv al acestor amintiri senzoriale prin intermediul acestei scurte intervenții vizuale, oamenii experimentează mai puține imagini traumatice care revin în memorie”.

Pacienții rămași în studiu au primit fie tratament standard, fie au ascultat muzică de Mozart - împreună cu podcasturi despre compozitorul austriac.

Rezultatele au arătat că, în decurs de patru săptămâni, cei care au primit tratamentul ICTI au avut de 10 ori mai puține flashback-uri în comparație cu celelalte grupuri.

După șase luni, 70% au raportat că nu mai au deloc amintiri intruzive.

Tratamentul a ajutat, de asemenea, la combaterea simptomelor tulburării de stres post-traumatic.

Profesorul Holmes a numit studiul „o adevărată descoperire”, insistând că, deși tratamentul este mai mult decât simpla jucare a jocului Tetris, acesta este conceput pentru a fi „cât mai blând, scurt și practic posibil, astfel încât să se potrivească vieții agitate a oamenilor”.

Tayla McCloud, cercetător principal în domeniul sănătății mintale digitale la Wellcome, care a finanțat studiul, a afirmat că impactul studiului ar putea fi „enorm”.

Dna McCloud a declarat: „Este rar să vezi ceva atât de accesibil, scalabil și adaptabil în diferite contexte. Nu necesită ca pacienții să-și exprime trauma în cuvinte și chiar depășește barierele lingvistice”.

Impactul psihologic evident al jocului, creat în 1984 de Alexey Pajitnov, a dus anterior la apariția unui fenomen cunoscut sub numele de Efectul Tetris, unii afirmând că văd blocuri care cad în visele lor sau clădiri care se mișcă împreună pe stradă după ce au petrecut ore întregi jucând jocul.

(sursa: Mediafax)