Vârsta fericirii: Când ne simțim cel mai bine?

Cercetarea contrazice percepția potrivit căreia anii 20 sunt perioada de maximă împlinire, indicând că bunăstarea emoțională crește odată cu înaintarea în vârstă.

De la frumusețe la sănătate

Potrivit datelor citate de Daily Mail, persoanele în jurul vârstei de 40 de ani încep să se simtă mai încrezătoare, mai echilibrate și mai atente la starea lor generală de sănătate. Specialiștii pun acest fenomen pe seama unei schimbări de perspectivă, în care accentul se mută de la aspectul fizic la starea de bine interioară.

„Pe măsură ce îmbătrânesc, mulți oameni realizează că sănătatea nu ține doar de ceea ce este vizibil, ci de cum te simți și de modul în care funcționează corpul”, a explicat Miranda Pascucci, terapeut dentar la TePe, compania care a realizat studiul.

Cercetarea a inclus 2.000 de respondenți, care au fost întrebați când cred că ating cel mai înalt nivel de sănătate și fericire. Aproape jumătate dintre persoanele de peste 40 de ani au declarat că se simt mai sănătoase odată cu vârsta, pe măsură ce ajung să își înțeleagă mai bine propriul organism.

Datele arată și schimbări de stil de viață odată cu trecerea timpului. Aproximativ 32% dintre respondenți spun că aleg mai des alimente sănătoase, iar peste un sfert afirmă că reduc semnificativ consumul de alcool și participarea la petreceri, comparativ cu perioada tinereții.

Relații și timp liber

În același timp, 26% dintre participanți spun că familia, în special copiii sau nepoții, contribuie la menținerea unui stil de viață activ, în timp ce 35% declară că acordă mai puțină importanță opiniilor celorlalți și se concentrează mai mult pe propria bunăstare.

Experții subliniază că această schimbare de priorități are un impact direct asupra nivelului de fericire, prin reducerea stresului și creșterea satisfacției personale. Relațiile apropiate, timpul liber și atenția acordată sănătății sunt factori esențiali în această etapă a vieții.

Rezultatele vin în contextul unui alt sondaj care arată o schimbare a percepției asupra îmbătrânirii. Potrivit acestuia, oamenii consideră că bătrânețea începe, în medie, abia la 69 de ani, o vârstă mai înaintată decât estimările din trecut.

„Dacă 69 de ani este noul prag al bătrâneții, atunci momentul pentru a avea grijă de sănătate nu este mai târziu, ci chiar acum”, a declarat Donna Bartoli, expert în bunăstare, subliniind importanța obiceiurilor sănătoase adoptate din timp, potrivit a1.ro.