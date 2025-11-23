Exercițiul care te face să dormi ca un prunc! Cercetătorii au descoperit soluția surpriză

O meta-analiză amplă, bazată pe 30 de studii controlate randomizate, indică faptul că yoga practicată regulat și la intensitate ridicată este activitatea fizică asociată cel mai puternic cu îmbunătățirea somnului, depășind alte forme populare de mișcare.

Potrivit analizei, publicată și relatată de Science Alert, yoga s-a dovedit mai eficientă decât mersul pe jos, antrenamentele de rezistență, exercițiile combinate, sesiunile aerobice, dar și decât practicile tradiționale chinezești, precum qi gong și tai chi. Cercetările au inclus peste 2.500 de participanți cu tulburări de somn, proveniți din mai mult de zece țări și din diverse categorii de vârstă.

În clasamentul eficienței, mersul pe jos s-a situat pe locul al doilea, urmat de antrenamentele de rezistență. Primele rezultate pozitive au fost observate în intervalul de 8–10 săptămâni de practică.

Concluziile diferă parțial de o meta-analiză publicată în 2023, care identifica exercițiile aerobice sau activitățile de intensitate medie, practicate de trei ori pe săptămână, drept cele mai eficiente pentru îmbunătățirea somnului la persoanele cu tulburări. Unul dintre studiile incluse în acea analiză sublinia, însă, că yoga poate avea efecte mai semnificative asupra calității somnului decât alte forme de exerciții.

O posibilă explicație a diferențelor dintre rezultate este faptul că yoga este dificil de încadrat într-o categorie strict aerobă sau anaerobă, intensitatea variind semnificativ în funcție de stilul și tehnica utilizată. Tocmai aceste variații ar putea influența rezultatele studiilor.

Deși analiza recentă nu oferă un mecanism clar prin care yoga ar îmbunătăți somnul, cercetătorii avansează mai multe ipoteze. Yoga poate crește ritmul cardiac, solicita musculatura și regla respirația – un aspect important, deoarece controlul respirației poate activa sistemul nervos parasimpatic, responsabil de procesele de „odihnă și digestie”. Mai mult, unele cercetări sugerează că yoga ar putea modula activitatea undelor cerebrale, favorizând un somn mai profund.

Cu toate că dovezile sunt solide în privința beneficiilor exercițiilor fizice asupra somnului, specialiștii remarcă lipsa studiilor care să compare direct diferite tipuri de activități pe termen lung.

În acest context, cercetătorii de la Universitatea Sportivă Harbin avertizează: „Trebuie manifestată prudență la interpretarea rezultatelor studiilor privind tulburările de somn, având în vedere numărul limitat de studii incluse și caracteristicile unice ale populației cu tulburări de somn”.

Mediafax