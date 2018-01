Estonia vrea sa lanseze o moneda hibrid bitcoin-euro

Estonia, lider mondial al inovatiilor in domeniul e-services, printre care Skype si Transferwise, se gandeste acum la o noua premiera: "estcoin", o moneda virtuala, care sa plaseze euro in sistemul blockchain.

O prima propunere in acest sens, lansata de Kaspar Korjus, director executiv al programului guvernamental de identitate numerica, "e-Residence", a fost desfiintata de seful Bancii centrale europene, BCE, Mario Draghi, in august anul trecut, cu interdictia de emitere a criptomonedelor in tarile zonei euro.

Intre timp, Korjus a venit cu o noua propunere, cu trei modele de estcoin, un jeton numeric care "nu intra neaparat" in categoria banilor virtuali si care ar putea fi introdus fara "a incalca regulile BCE". Toate cele trei modele au recurs la tehnologia blockchain, o metoda de transmitere a informatiilor anonime si imposibil de falsificat, lansat in 20019 si care a permis aparitia criptomonedelor.

Korjus spune ca estcoinul ar putea fi utilizat exclusiv in cadrul programului cartii de identitate numerice, e-Residence, lansat de Tallinn in 2014. Acesta din urma permite oamenilor de afaceri din intreaga lume sa fondeze o societate in UE, gestionand-o de la distanta, achitand impozite si aplicand o semnatura electronica pe documentele necesare.

Pana in prezent o astfel de e-Residence in Estonia a fost acordata unui numar de peste 28.000 de clienti internationali, dintre care 4271 de societati.

Alaturi de "estcoin euro", celelalte doua modele sugerate sunt "estcoin comunitate" si "estcoin identitate". Primul este destinat posesorilor de e-residence estoniana, drept recompensa pentru contributia lor. Al doilea este atasat persoanei care beneficiaza de e-identitate si care, astfel, va putea participa la diferite activitati in cadrul societatii digitale estoniene.