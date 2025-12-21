Veste proastă pentru șoferii din sectorul 4 al Capitalei fără loc de parcare. Vor plăti mai mult

Moldova e în pericol. Raport secret al serviciilor americane: Putin vrea toată Ucraina și părți din Europa care au fost ale URSS
Introducerea acestei taxe speciale, destinate dezvoltării urbanistice, după cu susține edilul sectorului, Daniel Băluță, a stîrnit un val de nemulțumire printre posesorii de mașini din acest sector.
„Se aprobă indexarea taxei speciale pentru dezvoltare urbană, corespunzător ratei inflației pentru anul fiscal anterior, cuantumul taxei fiind de 593 lei în anul fiscal 2026.
Citește pe Antena3.ro