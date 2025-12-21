x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Veste proastă pentru șoferii din sectorul 4 al Capitalei fără loc de parcare. Vor plăti mai mult

Veste proastă pentru șoferii din sectorul 4 al Capitalei fără loc de parcare. Vor plăti mai mult

de Adrian Stoica    |    21 Dec 2025   •   17:30
Veste proastă pentru șoferii din sectorul 4 al Capitalei fără loc de parcare. Vor plăti mai mult
Sursa foto: FB Daniel Baluta/Consiliul Local al Sectorului 4 din București a aprobat indexarea taxei speciale pentru dezvoltare urbană

Consiliul Local al Sectorului 4 din București a aprobat indexarea taxei speciale pentru dezvoltare urbană, astfel că proprietarii de autoturisme din sector, în special cei fără loc de parcare de reședință, vor plăti mai mult începând cu anul 2026, când taxa va crește de la 540 de lei la 593 de lei, ea fiind actualizată cu rata inflației.

Introducerea acestei taxe speciale, destinate dezvoltării urbanistice, după cu susține edilul sectorului, Daniel Băluță, a stîrnit un val de nemulțumire printre posesorii de mașini din acest sector.

„Se aprobă indexarea taxei speciale pentru dezvoltare urbană, corespunzător ratei inflației pentru anul fiscal anterior, cuantumul taxei fiind de 593 lei în anul fiscal 2026.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sectorul 4 loc de parcare taxa specială
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri