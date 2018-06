Horoscop 18 iunie. Balanțele participă la un razboi intre generatii

3DSculptor/Getty Images/iStockphoto Armillary Sphere With Zodiac Symbols Over Blue Background. 3D Scene. Armillary Sphere With Zodiac Symbols Over Blue Background. 3D Scene.









Horoscop 18 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de luni.

Horoscop 18 iunie BERBEC: Un noroc de zile mari vizeaza situatia ta materiala. Vine ca o idee practica foarte buna care, daca va fi folosita eficient, va atrage bani in plus in viitor.

Horoscop 18 iunie TAUR: Apar suficiente motive de distractie in preajma ta pe care merita sa le valorifici, deci spune da la orice noua. Chiar daca nu ai chef la prima vedere, pofta vine mancand.

Horoscop 18 iunie GEMENI: Cu cat pastrezi discutia pe un ton bland si pasnic, cu atat sansele de a aplana orice problemele de cuplu sunt mai mari. Discuta cu jumatatea ta cu diplomatie.

Horoscop 18 iunie RAC: Nu te lasa coplesit de stres, pentru ca ai leac la orice motiv de enervare. Unii abia asteapta sa-ti pierzi cumpatul, pentru ca asa te pot invinge mai usor.

Horoscop 18 iunie LEU: Fii intransigent si nu permite nimanui sa se abata de la reguli, ca nu cumva sa ai tu de suferit de pe urma eventualelor lor erori. Ia legea in mana si fa-o pe justitiarul.

Horoscop 18 iunie FECIOARA: Vorbesti despre viitor cu mult entuziasm, convins ca totul va iesi bine in ceea ce priveste planul la care iti aduci contributia. Castigi tot mai multi adepti alaturi de tine.

Horoscop 18 iunie BALANTA: Participi la un razboi intre generatii si trebuie sa gasesti o cale sa faci pace. Cei tineri nu sunt de acord cu batranii, iar diferentele de varsta isi spun cuvantul.

Horoscop 18 iunie SCORPION: Nu te mai gandi la aspectele negative care oricum exista in jurul tau, ci ignora-le cu buna stiinta, spunandu-ti ca, orice ar fi, pentru tine va iesi totul foarte bine.

Horoscop 18 iunie SAGETATOR: In mediul tau apropiat se sarbatoreste un eveniment fericit si bucuria va aduna pe toti la un loc. Totusi, in acest mediu se infiltreaza si un invitat nepoftit.

Horoscop 18 iunie CAPRICORN: Efortul depus de tine mai demult incepe sa-si arate efectele, semn ca a fost nevoie de o perioada de sedimentare a lucrurilor inainte de a vedea urmarile.

Horoscop 18 iunie VARSATOR: Energia ta e coplesitoare pentru cei stresati, ca atare, daca vrei o zi perfecta, inconjoara-te de oameni la fel de entuziasti ca si tine. Nu sta printre pesimisti si apatici.

Horoscop 18 iunie PESTI: Rar ai parte de o atmosfera atat de placuta, in centrul atentiei fiind iubirea si copiii. Cat timp iti imparti energia intre aceste puncte centrale ale vietii tale, totul merge bine.

