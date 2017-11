IT-istul lui Boc, noul om de la Microsoft, pentru stat

Unul dintre cei mai potenți oameni de afaceri pe zona IT din Cluj-Napoca, ale cărui firme gravitează în jurul grupării controlate de fostul premier PDL Emil Boc, a primit, zilele trecute, din partea Transgaz, un contract de 305.000 de euro pentru a livra pachete de licențe Microsoft. Net Brinel SA a fost singurul agent economic care a participat la licitație. Aceeași firmă a fost, în ultimii ani, abonată la contractele instituțiilor publice și se află în relații comerciale cu o altă companie, controlată de soţul unei angajate a Romgaz, care a derulat, la rândul ei, contracte atât cu Romgaz, cât și cu Transgaz. În ultimul an, Net Brinel SA a mai derulat contracte de peste 840.000 de euro cu instituții importante ale statului, inclusiv cu Administrația Prezidențială.

Firma lui Marcel Borodi, apropiatul lui Emil Boc, de la Cluj-Napoca, a concurat de una singură pentru un contract de peste 300.000 de euro pus la bătaie de Transgaz SA Mediaș, companie la care lucrează și fratele procurorului-șef al DNA, Sergiu Lascu. Și nu este vorba despre orice fel de contract, ci de unul care privește... licențe Microsoft.

Astfel, SNTGN Transgaz SA a anunţat, încă din 13 iulie 2017, că intenționează să achiziționeze un pachet important de licențe informatice, respectiv licențe Microsoft cu Software Assurance, în al treilea an de contract. Licențele vizează sistemele de operare de rețea, gestionarea documentelor și generarea proiectelor. În data de 7 noiembrie 2017, autoritatea contractantă a organizat, în acest sens, o licitație deschisă, fără însă a fi susținută și o licitație electronică, potrivit anunțului de atribuire de pe SEAP. La licitație, surpriză, s-a prezentat un singur ofertant. Compania SC Net Brinel SA, cu sediul în Cluj-Napoca. Valoarea inițială pe care Transgaz SA Mediaș era dispusă să o plătească pentru aceste licențe era de 1.160.156,21 lei fără TVA, iar Net Brinel SA a oferit un preț de 1.153.990 lei fără TVA, ceea ce înseamnă 1.373.284,1 lei cu TVA (305.166,2 euro). Astfel, în data de 7 noiembrie, această companie a încheiat cu Transgaz contractul având numărul 564, cu o durată de opt luni.

Firmă controlată de milionarul Clujului

Compania care a câștigat acest contract, SC Net Brinel SA, este controlată de omul de afaceri originar din Bistriţa Năsăud, Marcel Borodi. Acesta a devenit unul dintre milionarii Clujului, acolo unde, după 1990, şi-a construit un adevărat imperiu în domeniul IT. Potrivit ONRC, afaceristul controlează direct companiile NET Brinel SA, Capital Consulting SRL, Inovez SRL, Dataservice Brinel SRL, Alpis Construct SRL, Infolibris DC SRL, Net Brinel Software SRL Bucureşti, Brinel PC Prod SRL, Inovez IT SRL şi Real Business Solutions SRL. NET Brinel, abonată la aceste contracte, controlează firmele Net Brinel Software SRL, Net Brinel SRL, Brinel Systems SRL şi RO ET CO International SA. Net Brinel Computers, o altă companie din grupul lui Borodi, deţine acţiuni la Centrul de Informatică Minieră SA. De asemenea, Borodi mai controlează Asociaţia Culturală Infolibris, care deţine acţiuni la Infolibris DC SRL, şi, prin Real Business Solutions SRL, compania Informatica SA din Oradea.

Legăturile sale cu primarul Clujului, Emil Boc, sunt mai mult decât evidente, având în vedere că, în data de 6 noiembrie 2012, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca a decis să înfiinţeze, împreună cu NET Brinel SA, dar şi cu alţi agenţi economici din judeţ, Asociaţia Cluj IT. Hotărârea poartă numărul 430, iar Consiliul Local a aprobat actul constitutiv al asociaţiei, mandatându-l pe Emil Boc să îndeplinească formalităţile necesare aderării Primăriei la această organizaţie. Printre co-fondatorii Asociaţiei Cluj IT se numără şi alte instituţii locale care i-au umplut conturile lui Borodi cu bani de la bugetul de stat: Universitatea Tehnică, Universitatea Babeş-Bolyai, Consiliul Judeţean sau Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Contractul de asociere are, potrivit documentelor, scopul de a planifica şi derula servicii şi activităţi care vizează promovarea mecanismelor de susţinere a companiilor şi instituţiilor în sectorul IT, “pentru creşterea competitivitţii acestora la nivel naţional şi internaţional”, şi a fost semnat în data de 16 octombrie 2012, în faţa avocatului Iulia Podar.

Contract valabil opt luni

Revenind la contractul încheiat cu Transgaz, potrivit caietului de sarcini, la nivelul companiei sunt utilizate, de către angajați, exhipamente IT, de tip desktop sau laptop, dotate cu sistemul de operare Microsoft Windows și cu acces la serverele instituţiei. Transgaz a vizat, prin acest contract, achiziția suplimentară a produselor software, care să se adauge la “Enterprise Agreementul” încheiat cu Microsoft. Acest Enterprise Agreement oferă posibilitatea de exploatare maximă a produselor software, cu opțiunea de utilizare a ultimelor versiuni de pridus sau migrarea la ultimele versiuni ale produsului, fără costuri adiționale. Opțiunea se referă la posibilitatea de utilizare a ultimei versiuni pentru produsele software flexibilitate în alegerea tehnologiilor utilizate în funcție de necesitățile Transgaz, cu posibilitatea de a utiliza atât versiunile vechi, cât și cele mai noi ale programului, standardizarea configurațiilor software, un management unificat al licențelor utilizate, posibilitatea de testare a ultimilor versiuni, asistență tehnică sau programe tip “Home-use” și de școlarizare.

Licențele au intrat în vigoare la data semnării contractului dintre Transgaz și Net Brinel SA, iar beneficiile sunt valabile până în 1 februarie 2018. În acest pachet intră 156 licențe de transfer de la calculator la utilizator, 777 de licențe Microsoft Core Call, Microsoft Windows Enterprise și Microsoft Office, 12 licențe Microsoft Visio Standard, 4 licențe Microsoft Visio Professional, 19 licențe Microsoft Project Professional și 7 licențe Microsoft Windows pentru Server Data Center.

Peste 1.030 licențe Microsoft au fost achiziționate de Transgaz de la firma lui Marcel Borodi, cu o valabilitate de opt luni. Net Brinel a fost singura companie care s-a prezentat la licitație

În 2012, Primăria condusă de Emil Boc a înființat, alături de societatea SC Net Brinel SA, Asociația Cluj IT. Pentru aceasta, a fost nevoie să fie aprobată chiar o hotărâre a Consiliului Local, care l-a desemnat pe premierul lui Băsescu drept reprezentant al municipalității în această entitate.

42 de milioane de lei de la Autoritatea Electorală Permanentă, în timpul Anei Maria Pătru

Compania lui Marcel Borodi a fost selectată, în două rânduri, de Autoritatea Electorală Permanentă, să asigure mentenanța sistemului informatic al Registrului Electoral și să realizeze sistemul de procedură software, în vederea organizării alegerilor locale, care au avut loc în vara anului 2016. Valoarea celor două contracte se ridică la peste 42 de milioane de lei, iar afacerile s-au derulat sub guvernele Ponta și Cioloș.

Anul trecut, “Jurnalul Național” a dezvăluit că, în data de 14 octombrie 2015, pe ultima sută de metri a Guvernului Ponta, Autoritatea Electorală Permanentă, instituţie condusă atunci de Ana Maria Pătru, o apropiată a fostului PDL, a lui Traian Băsescu şi a Elenei Udrea, a atribuit, în urma unei licitaţii, un contract în valoare de 35.53.995,4 lei cu TVA inclus, adică aproximativ 8,07 milioane de euro, pentru extinderea mentenanţei pentru sistemul informatic al Registrului Electoral. Potrivit anunţului de atribuire, “obiectivul general al proiectului constă în asigurarea mentenanţelor şi a suportului tehnic pentru sistemul existent”, prin prelucrarea datelor de localizare a utilizatorilor din surse multiple, în vederea validării încrucişate a corectitudinii datelor. Utilizatorii multipli sunt Ministerul Afacerilor Interne, ANAF, Ministerul Dezvoltării Regionale şi cel al Muncii. Societatea desemnată câştigătoare a licitaţiei a fost SC Net Brinel SA Cluj-Napoca, patronată de afaceristul Marcel Borodi, un apropiat al edilului Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

În data de 31 martie 2016, AEP a atribuit aceleiaşi companii un alt contract, în valoare de 7.986.670,8 lei cu TVA inclus (1,8 milioane de euro). De data aceasta, autoritatea contractantă nu a mai organizat nicio licitaţie, preferând să negocieze direct cu societatea lui Marcel Borodi. Noul contract vizează achiziţia de servicii de programe software de aplicaţie ce se vor presta pentru realizarea sistemului de proceduri şi sistemului software de prelucrare a datelor şi editarea de rapoarte necesare centralizării rezultatelor votării pentru alegerea reprezentanţilor administraţiei publice locale din anul 2016. Autoritatea Electorală Permanentă a motivat negocierea directă cu firma în cauză, deoarece “a intrevenit o situaţie de extremă urgenţă, în urma unor evenimente ce nu puteau fi prevăzute”.

În total, Autoritatea Electorală Permanentă a atribuit firmei Net Brinel SA Cluj contracte de 9.884.228,7 euro cu tot cu TVA. Ultimul contract, fără licitație, a vizat alegerile locale de anul trecut.

În ultimul an, Net Brinel a devenit furnizor al instituțiilor de forță

Mai multe instituții ale statului au încheiat, în ultimele 12 luni, contracte cu firma lui Marcel Borodi. În 27 decembrie 2016, Administrația Prezidenţială a achiziționat de la Net Brinel SA un pachet de 521 de licențe Microsoft, în valoare de 425.565,6 lei cu TVA.

Ulterior, în 18 ianuarie 2017, ANCOM, instituție condusă, acum, de Sorin Grindeanu, a atribuit aceleiași firme un lor dintr-un contract, vizând achiziția de echipamente hardware și licențe software pentru sistemul IT. Valoarea contractului s-a ridicat, atunci, la 2.151.520 de lei cu tot cu TVA.

Primăria lui Emil Boc, de la Cluj-Napoca, a încheiat, în data de 13 iulie 2017, cu aceeași compșanie, un contract în valoare de 591.822,7 lei cu TVA, constând în achiziția a trei stații grafice, 150 de calculatoare și a unui alt computer pentru editare și arhivare foto.

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (SRI) a atribuit, în data de 19 septembre, firmei Net Brinel SA, un contract în valoare de 472.401,4 lei cu TVA, pentru achiziția unor echipamente de stocare a datelor.

Nu în ultimul rând, în data de 11 octombrie, Serviciul de Protecție și Pază (SPP) a încheiat cu aceeaşi societate un contract în valoare de 158.664,4 lei cu TVA, pentru furnizarea de aplicații Microsoft.

Borodi, garant pentru alt furnizor al Transgaz

Legăturile firmei lui Marcel Borodi cu afacerile Transgaz nu se limitează doar la acest contract. În 15 octombrie 2015, SC Net Brinel SA a decis, în cadrul unei adunări extraordinare, să garanteze obligaţiile pe care compania SC Gama Computers SRL le avea la ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti. Decizia venea “în conformitate cu contractele de asociere încheiate între acestea”. Împuternicit să ducă la îndeplinire această hotărâre a AGA a fost desemnat Marcel Borodi, afaceristul de casă al lui Emil Boc. SC Gama Computers SRL Mediaş a luat fiinţă în anul 1993. În prezent, ea este deţinută, în proporţie de 100%, de omul de afaceri medieşean Ionel Gruşea, care este nimeni altul decât soțul Veronicăi Rodica Grușea, șef serviciu în cadrul Romgaz. Compania SC Gama Computers SRL a derulat, în această perioadă, contracte de zeci de milioane de lei cu Romgaz, dar și cu Transgaz.