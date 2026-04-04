Echipa de robotică CSH Timișoara, performanță de top pentru România: locul 1 Inspire Award și calificare la Campionatul Mondial din SUA

Echipa de robotică CSH Timișoara a scris una dintre cele mai importante pagini ale performanței românești în educația STEM, după ce a obținut Inspire Award - Locul 1 la competiția FIRST Tech Challenge România, cea mai mare competiție de profil dedicată liceenilor. Distincția, cea mai prestigioasă din concurs, confirmă excelența echipei în toate dimensiunile evaluării: de la design și performanță tehnică, până la documentație și impact în comunitate, asigurându-le calificarea la Campionatul Mondial din Houston, Texas, SUA. În urma acestor rezultate remarcabile, liceenii au fost incluși în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Cu o tradiție de aproape un deceniu în competiția FIRST Tech Challenge România, echipa de la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara demonstrează că performanța este rezultatul unei construcții riguroase, susținute în timp. Pentru al doilea an consecutiv, CSH se califică la Campionatul Mondial, consolidând un parcurs internațional impresionant. Performanțele din sezonul anterior - locul 3 la nivel mondial, rolul de căpitan al alianței câștigătoare în divizia Franklin, premiul Control Award - locul 2 la Houston 2025 și Inspire Award - locul 2 la nivel național - sunt acum validate de o nouă reușită de excepție.

Mai mult decât atât, echipa se poziționează în elita roboticii mondiale, reușind să atingă unul dintre cele mai ridicate scoruri înregistrate la nivel global în acest sezon, performanță care îi plasează în top 10 mondial - un indicator clar al competitivității și al nivelului tehnic atins.

Ediția 2026 a Campionatului Mondial din Houston se anunță a fi cea mai dificilă de până acum: 336 de echipe din peste 30 de țări vor intra în competiție, într-un context în care nivelul de inovație și complexitate crește de la an la an. Pentru echipa CSH, această etapă reprezintă o oportunitate de a confirma că România poate concura de la egal la egal cu cele mai performante echipe din lume.

La nivel național, rezultatele obținute de CSH în 2026 conturează profilul unei echipe complete: câștigarea Inspire Award - Locul 1, calificarea ca prima echipă din România la Campionatul Mondial, cu un avantaj clar în punctajul de avansare, dar și o colaborare strategică remarcabilă cu echipa H-Tech din București. Alianța formată a reușit să avanseze până în playoff-uri, ocupând locul 5 în Divizia Vlaicu, iar unul dintre scorurile obținute în competiție se află în top 10 mondial al sezonului. În același timp, echipa CSH ocupă locul 6 la nivel global în clasamentul OPR - un indicator esențial al performanței constante pe teren.

În spatele acestor rezultate se află o echipă complexă și bine structurată: 17 elevi de liceu, susținuți de 5 mentori studenți, 4 mentori, 2 alumni și 2 profesori coordonatori - o comunitate în care pasiunea pentru tehnologie se îmbină cu disciplina, colaborarea și viziunea pe termen lung.

Performanța echipei CSH Timișoara nu este doar un succes punctual, ci o dovadă că investiția în educație, mentorat și excelență poate genera rezultate care depășesc granițele țării.