MAI solicită asociaţiei lui Nicolae Badea să renunţe la contract pentru ca stadionul Dinamo să fie reabilitat

Ministerul Afacerilor Interne solicită Asociaţiei Club Sportiv FC Dinamo Bucureşti, aparţinând fostului finanţator al grupării de fotbal, Nicolae Badea, să renunţe la contractul de asociere cu CS Dinamo care îi oferă dreptul de folosinţă asupra Stadionului Dinamo pentru ca arena să poată fi reabilitată în planul de modernizare pentru organizarea în România a EURO 2020.



Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că aceasta este singura soluţie pentru ca CNI să poată realiza investiţii la arena din Şoseaua Ştefan cel Mare.



"Ministerul Afacerilor Interne a făcut, face şi va face toate demersurile pentru ca Stadionul Dinamo să fie reabilitat. Există un contract de asociere, numărul 2640 din 2002, în baza unor Hotărâri de Guvern emise în anii 2000 şi 2002. Acest contract este încheiat între CS Dinamo şi Asociaţia Club Sportiv FC Dinamo Bucureşti (n.r. - aparţinând fostului finanţator al grupării de fotbal, Nicolae Badea). În baza acestuia, i se oferă ACS FC Dinamo Bucureşti dreptul de folosinţă comună pe o durată nedeterminată a Stadionului Dinamo aflat în administrarea CS Dinamo. Această situaţie juridică actuală face imposibilă investiţia pe care Compania Naţională de Investiţii (CNI) ar putea să o facă la stadion, dacă acesta ar fi grevat de astfel de sarcini. În momentul de faţă, apreciem că singura soluţie pentru realizarea investiţiei la stadion o reprezintă cedarea de către ACSFC Dinamo a tuturor sarcinilor care grevează stadionul Dinamo. Noi am făcut propunere, un act adiţional, prin care dânşii să cedeze dreptul de folosinţă asupra stadionului. Pentru că acest drept de folosinţă nu trebuie să prejudicieze sub nicio formă dreptul de proprietate al statutului şi de administrare al MAI, prin CS Dinamo", a declarat Carmen Dan.



La 27 februarie, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, anunţa că există riscul ca Stadionul Dinamo să nu intre în planul de modernizare pentru organizarea în România a EURO 2020. El menţiona că arena are mai mulţi proprietari, printre care ACS FC Dinamo Bucureşti, societate aparţinând fostului acţionar majoritar al clubului de fotbal, Nicolae Badea.



Ulterior, reprezentanţii Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti şi ACS FC Dinamo Bucureşti au avut mai multe întâlniri pentru a se pune de acord privind demersurile necesare şi legale pentru realizarea, prin Compania Naţională de Investiţii, a Obiectivului de Investiţii ''Complexul Sportiv Dinamo - Stadion Central''.



România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatul European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. UEFA obligă ţările organizatoare să pună la dispoziţie alte patru stadioane la standarde internaţionale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor naţionale. Cele patru arene pe care România le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid şi Dinamo.

AGERPRES