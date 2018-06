Donald Trump critică Harley-Davidson pentru decizia de a muta producţia în UE

Donald Trump a criticat firma de motociclete Harley-Davidson pentru planurile sale de a muta producţia din SUA pentru a nu se confrunta cu tarifelor impuse de Uniunea Europeană.

Donald Trump a scris pe pagina sa de Twitter că este surprins că Harley-Davidson este prima companie care “flutură steagul alb”.

“Sunt surprins că Harley-Davidson, dintre toate companiile, va fi prima care va flutura steagul alb. Am luptat din greu pentru ei şi, în cele din urmă, ei nu vor plăti tarifele din importurile în Uniunea Europeană, lucru care ne afectează rău comerţul, cu o pierdere de 151 de miliarde de dolari. Taxele sunt doar o scuză pentru Harley – fiţi răbdători!”, a scris Donald Trump pe Twitter.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA