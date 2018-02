VIDEO. O înregistrare video care dezvăluie amploarea calviţiei lui Trump a devenit virală

Trecută neobservată săptămâna trecută, o scurtă înregistrare video care dezvăluie amploarea calviţiei lui Donald Trump a devenit virală în ultimele zile, relatează joi cnewsmatin.fr.



Scena s-a petrecut pe 2 februarie, când preşedintele american s-a îmbarcat la bordul Air Force One.



Donald Trump se afla pe scara avionului, când o rafală violentă i-a ridicat o parte din păr, dezvăluind astfel o importantă calviţie de la ceafă şi până în creştet.



Secvenţa postată pe Twitter de Ashley Feinberg, jurnalist american la Huffington Post, a devenit de atunci virală. Imaginile au provocat o avalanşă de ironii pe reţeaua de socializare.



De mai multe luni, podoaba capilară a lui Donald Trump suscită numeroase comentarii şi întrebări. Medicul său personal, Harold Bornstein, a dat asigurări în februarie că preşedintele "are tot părul" şi că nu suferă de calviţie din cauza vreunui medicament.



Însă în cartea "Fire and Fury" despre culisele Casei Albe, jurnalistul Michael Wolff include o serie de afirmaţii contradictorii ale fiicei preşedintelui, Ivanka Trump.



Aceasta din urmă i-ar fi dezvăluit unei prietene că tatăl său ar fi suferit o intervenţie chirugicală la scalp vizând limitarea calviţiei. Pentru a o masca, mai multe şuviţe din părul său sunt orientate pe spate şi menţinute cu un fixativ.

