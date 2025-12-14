Ministrul Muncii anunță bani în plus la pensie. Cine primește suplimentul din decembrie

Măsura vizează aproximativ 2,75 milioane de pensionari și face parte din pachetul de sprijin social aprobat de Guvern pentru anul 2025.

Anunțul a fost făcut duminică seara, într-o intervenție televizată, ministrul precizând că sprijinul se acordă pensionarilor ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.574 de lei, scrie stiripesurse.ro.

„Este vorba despre un supliment care vine împreună cu pensia din luna decembrie. Cei 400 de lei sunt prevăzuți în legea care acordă acest sprijin pensionarilor cu venituri mici”, a declarat Florin Manole.

400 de lei în plus înainte de sărbători

Suma de 400 de lei reprezintă a doua tranșă a unui ajutor total de 800 de lei, stabilit de Guvern pentru anul 2025. Prima tranșă a fost plătită în luna aprilie, iar a doua va ajunge la pensionari în decembrie, înainte de sărbătorile de iarnă.

Banii vor fi virați automat, prin Casa Națională de Pensii Publice, fie pe card, fie prin mandat poștal, în funcție de modalitatea obișnuită de plată a pensiei.

Ministrul Muncii: „Nu ține loc de indexare, dar ajută”

Florin Manole a subliniat că acest sprijin nu trebuie confundat cu o majorare generală a pensiilor sau cu o indexare, ci este o soluție punctuală, menită să atenueze presiunea economică resimțită de pensionarii vulnerabili.

„Nu este echivalentul unei indexări, dar este o gură de oxigen. Avem o inflație ridicată și presiuni bugetare serioase. În acest context, este o soluție necesară pentru a trece peste o perioadă dificilă”, a explicat ministrul.

Sprijin cumulat: pensii, energie și încălzire

Ministrul Muncii a precizat că suplimentul de 400 de lei trebuie privit în contextul altor măsuri sociale aflate deja în derulare, în special cele destinate persoanelor vulnerabile.

Printre acestea se numără:

sprijinul pentru energie , în valoare de 50 de lei pe lună, acordat până în martie 2026;

ajutorul pentru încălzire și lemne, destinat în special pensionarilor din mediul rural.

„Sunt români defavorizați care au nevoie de acest sprijin. Important este că și anul acesta aceste ajutoare vor ajunge la cei care au cea mai mare nevoie”, a mai spus Florin Manole.

Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de măsură

Potrivit datelor oficiale, aproximativ 2,75 milioane de pensionari se încadrează în plafonul de venit stabilit prin lege și vor primi automat cei 400 de lei în luna decembrie.

Guvernul susține că măsura are rolul de a reduce impactul inflației și al costurilor ridicate din sezonul rece, într-o perioadă în care cheltuielile gospodăriilor cresc semnificativ.