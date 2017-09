Dorina Lazăr: Vă jur că nu ştiu de ce sunt în conflict cu PMB; Ce spune Ion Caramitru

Dan Marinescu/Intact Images

Actriţa Dorina Lazăr, care a fost demisă în urmă cu două zile de la conducerea Teatrului Odeon, spune că nu ştie de la ce a pornit conflictul cu Primăria Capitalei.



"Nu ştiu de la ce a pornit. Vă jur că eu nu ştiu de ce sunt în conflict cu Primăria", a spus Dorina Lazăr, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute vineri, la sediul UNITER din Capitală.



Ea a mărturisit că şi-a dedicat viaţa Teatrului Odeon. "Sunt cea mai veche 'mobilă' a Teatrului Giuleşti/Odeon, din 1969. Sunt de 20 de ani pe post de conducere, început odată cu un concurs atunci când Dabija a venit în a doua lui 'domnie', după doi ani de proces, (...) când am dat concurs şi am fost numită director artistic. La un moment dat Sandu Dabija s-a săturat de administraţie şi a plecat să-şi facă profesia pentru care Dumnezeu l-a hărăzit. Şi am rămas director plin. Pe post de actriţă şi cu leafă de actriţă, jucând şi făcând management în acelaşi timp pe leafă de actriţă", a declarat Dorina Lazăr.



Actriţa a precizat că noul director interimar Cristian Şofron s-a prezentat vineri dimineaţă la sediul Teatrului Odeon. "În clipa în care noi suntem aici şi vorbim, la noi la teatru se găseşte noul director interimar, domnul Cristian Şofron, împreună cu funcţionarii de la Primărie, şi îmi adună lucrurile", a spus Dorina Lazăr.



Ea a mărturisit că nu înţelege de ce a apărut această problemă acum în condiţiile în care primise confirmarea în postul de conducere cu doar câteva zile înainte. Actriţa a prezentat presei şi trei documente primite de la PMB - evaluarea anuală în care se precizează că a obţinut nota 9,23 şi Comisia de evaluare recomandă continuarea managementului, decizia de reîncadrare în funcţia de manager şi decizia de încetare a contractului de management încheiat între primarul general şi Teodora Lazăr.



''Eu am trei hârtii. O hârtie care este de la Comisia de evaluare anuală a managementului, care s-a făcut în primăvară, la care am primit nota 9,23 din 10 puncte. Eu ar fi trebuit să primesc această confirmare pe post, reconfirmare pe post, probabil la o lună sau două. Ea a venit în 18.08 şi sunt anunţată, sub semnătura doamnei Gabriela Firea, că începând cu data 01.07 doamna Teodora Lazăr se reîncadrează la teatru în funcţia de manager, dar ea e trimisă în 17 august. Şi mai am o a treia hârtie care este venită zilele trecute, pe 30 august, în care scrie: 'având în vedere referatul Direcţiei de Cultură, Sport, Turism, primarul general dispune: începând cu data prezentei încetează contractul de management încheiat între primarul general şi Teodora Lazăr, manager la Teatrul Odeon. Prezenta dispoziţie poate fi contestată la instanţa competentă. Primar general Gabriela Firea', dar semnătura nu este a doamnei Gabriela Firea, ci a domnului viceprimar Bădulescu. Deci, acum patru zile eram bună, peste patru zile nu am mai fost bună", a menţionat Dorina Lazăr.



Prezent la conferinţă, actorul Ion Caramitru, preşedintele UNITER, a arătat că Uniunea apără interesele membrilor ei.



"Unul dintre personajele cele mai importante ale teatrului românesc de-a lungul, aş zice, ultimilor 60 de ani, făcând parte din familia indemnizaţiilor de merit din România, director prin concurs al Teatrului Odeon, a solicitat această conferinţă de presă pentru explicaţii cu privire la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu două zile, şi anume demiterea domniei sale'', a afimat Caramitru.



El a anunţat că va face, în numele UNITER, o adresă către PMB în care va cere revenirea pe post a actriţei Dorina Lazăr.



"În cazul în speţă Uniunea poate să ia o poziţie foarte fermă. Poziţia nu poate fi decât conformă cu legislaţia şi cu ponderea pe care o avem în viaţa publică. (...) Va trebui să cerem explicaţii, să facem un compendiu al acestei întâlniri, să ataşăm punctele de vedere ale personalităţilor care s-au exprimat, să exprimăm un punct de vedere al Senatului (n.r. - UNITER), şi să cerem primăriei revenirea la această dispoziţie. (...) Eu vă asigur că vom produce un document, ţinând cont de tot ce am spus şi de votul în scris al membrilor Senatului cu care ne vom adresa Primăriei", a spus Ion Caramitru.



La conferinţa de presă au fost prezenţi reprezentanţi de marcă ai lumii teatrale, din toate generaţiile, care au ţinut să-şi exprime public sprijinul faţă de Dorina Lazăr - Victor Rebengiuc, Mariana Mihuţ, Marina Constantinescu, George Mihăiţă, Marcel Iureş, Radu Afrim, Mircea Stănescu, Mircea Cornişteanu, Richard Bovnoczki, Lia Bugnar.



Au fost trimise şi scrisori de susţinere, care au fost citite de actriţa Rodica Mandache, semnate de către regizorii Dinu Cernescu, Gabor Tompa, Mihai Măniuţiu, actorul Emil Coşeru. AGERPRES