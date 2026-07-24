BMW nu mai vine la Paris

Retragerea este cu atât mai neașteptată cu cât Parisul reprezintă unul dintre cele mai prestigioase saloane auto din Europa, iar BMW pregătea lansări importante din noua generație de modele electrificate.

În locul unei prezențe la expoziție, compania va pune accent pe evenimente proprii și campanii digitale, o strategie despre care consideră că oferă un contact mai direct cu potențialii clienți și un raport mai bun între costuri și rezultate. Decizia reflectă transformările prin care trece industria auto.

Marile saloane internaționale își pierd treptat din influență, pe măsură ce producătorii preferă să își organizeze propriile lansări, controlând complet mesajul și momentul prezentării noilor modele. Absența BMW reprezintă o lovitură de imagine pentru organizatorii Salonului Auto de la Paris și ridică semne de întrebare cu privire la viitorul acestor evenimente. Dacă și alți constructori vor urma aceeași strategie, tradiționalele expoziții auto riscă să își piardă statutul de principală scenă pentru lansările mondiale, în favoarea unor evenimente dedicate și a prezentărilor online.