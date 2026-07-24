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Jurnalul.ro Auto BMW nu mai vine la Paris

BMW nu mai vine la Paris

de Cătălin F. Vărzaru    |    24 Iul 2026   •   09:30
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BMW nu mai vine la Paris
BMW anunță că boicotează evenimentul de la Paris

Una dintre cele mai surprinzătoare decizii ale anului în industria auto vine din partea BMW. Potrivit  Bloomberg, constructorul german a anunțat că nu va mai participa la Salonul Auto de la Paris 2026, deși își confirmase anterior prezența și era așteptat să expună unele dintre cele mai importante noutăți ale sale.

Retragerea este cu atât mai neașteptată cu cât Parisul reprezintă unul dintre cele mai prestigioase saloane auto din Europa, iar BMW pregătea lansări importante din noua generație de modele electrificate.

În locul unei prezențe la expoziție, compania va pune accent pe evenimente proprii și campanii digitale, o strategie despre care consideră că oferă un contact mai direct cu potențialii clienți și un raport mai bun între costuri și rezultate. Decizia reflectă transformările prin care trece industria auto.

Marile saloane internaționale își pierd treptat din influență, pe măsură ce producătorii preferă să își organizeze propriile lansări, controlând complet mesajul și momentul prezentării noilor modele. Absența BMW reprezintă o lovitură de imagine pentru organizatorii Salonului Auto de la Paris și ridică semne de întrebare cu privire la viitorul acestor evenimente. Dacă și alți constructori vor urma aceeași strategie, tradiționalele expoziții auto riscă să își piardă statutul de principală scenă pentru lansările mondiale, în favoarea unor evenimente dedicate și a prezentărilor online.

 

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Subiecte în articol: BMW industra auto paris
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