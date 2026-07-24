Trei directori din industria de apărare de stat, acuzați de luare de mită!

Trei directori din industria românească de armament au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit chiar informațiilor DNA. Este vorba despre directorul Uzinei Mecanice București, despre directorul general și directorul comercial ai Uzinei Mecanice Plopeni. Toți trei sunt cercetați pentru luare de mită.

Potrivit surselor G4Media, cei reținuți sunt:

Rafiu Mihai, director al Uzinei Mecanice București

Pîrvu Tiberiu Alexandru, director al Uzinei Mecanice Plopeni

Sorescu Liliana, director comercial al Uzinei Mecanice Plopeni

Cei trei vor fi prezentați vineri în fața Tribunalului București, unde procurorii vor solicita arestarea preventivă.

Uzina Mecanică București, filială a Companiei Naționale ROMARM, este una dintre cele mai importante unități din industria de apărare din România. Activitatea sa include producția, asamblarea, modernizarea și mentenanța vehiculelor blindate și a tancurilor destinate Armatei Române.

La această uzină este produs tancul TR-85M1, cel mai nou model aflat în dotarea Armatei Române, iar compania este implicată și în programul de modernizare a versiunii TR-85M1R.

În același timp, Uzina Mecanică București produce, în parteneriat cu compania americană General Dynamics Land Systems, transportoarele blindate Piranha V, unele dintre cele mai performante vehicule de luptă și livrate Armatei Române.

Potrivit datelor financiare aferente anului 2025, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 344 de milioane de lei, un profit de 12,5 milioane de lei și avea aproape 200 de angajați.

Și Uzina Mecanică Plopeni este o filială a ROMARM și are un rol important în industria de apărare. Aici sunt fabricate muniție de artilerie, muniție de calibru mediu, componente pirotehnice și sisteme de contramăsuri destinate forțelor armate.

În 2025, Uzina Mecanică Plopeni a raportat o cifră de afaceri de 108,5 milioane de lei, un profit de 10,6 milioane de lei și un număr de 410 angajați.

Nu este prima dată când conducerea Uzinei Mecanice Plopeni ajunge în atenția procurorilor. În 2022, un director comercial și un consilier juridic ai societății au fost acuzați de trafic de influență.

Anchetatorii susțineau că cei doi ar fi cerut și primit bani și alte bunuri de la un om de afaceri, în schimbul exercitării influenței asupra directorului general al uzinei.

Miza era reprezentată de aprobarea unor plăți, emiterea unor bilete la ordin și continuarea relațiilor comerciale dintre uzină și firma respectivului om de afaceri.

(sursa: Mediafax)