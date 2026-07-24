Bridgestone lansează anvelopele fără aer

Noua tehnologie elimină complet riscul de pană și necesitatea verificării presiunii, înlocuind aerul cu o structură formată din spițe flexibile din rășină termoplastică, capabile să susțină greutatea vehiculului și să absoarbă șocurile.

Deși pare o schimbare majoră pentru industria auto, debutul este unul limitat. Anvelopele sunt montate exclusiv pe vehicule electrice autonome de mici dimensiuni, utilizate pentru transportul de persoane pe trasee urbane și care circulă cu viteze reduse. Așadar, tehnologia este încă departe de a putea fi folosită pe automobilele de serie destinate utilizării zilnice.

Conceptul AirFree este dezvoltat de Bridgestone încă din 2008, iar lansarea actuală reprezintă primul test în condiții reale de exploatare comercială. Eliminarea penelor, reducerea costurilor de întreținere și folosirea unor materiale reciclabile sunt avantaje evidente, însă rezistența la viteze mari, comportamentul dinamic și capacitatea de a suporta sarcini ridicate rămân provocări importante. Prin urmare, deși anvelopele fără aer nu sunt încă pregătite să înlocuiască pneurile convenționale, debutul lor în exploatare comercială marchează un moment important pentru industria auto și arată direcția în care se îndreaptă tehnologia în următorii ani.