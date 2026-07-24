Sri Lanka vânează țânțarii cu drone militare

De la începutul anului, boala a provocat 56 de decese și peste 77.000 de îmbolnăviri, dintre care mai mult de un sfert au fost raportate doar luna aceasta. Autoritățile pun explozia cazurilor pe seama unui ciclon care a lovit insula în decembrie, lăsând în urmă numeroase focare de reproducere pentru țânțari.

Pe lângă utilizarea dronelor, poliția verifică locuințele. Până acum, autoritățile au eliminat aproape 11.000 de locuri de reproducere a țânțarilor și au amendat peste 4.000 de proprietari.

Spitalele și-au mărit capacitatea, însă medicii le recomandă pacienților cu forme ușoare să se trateze acasă pentru a reduce presiunea asupra sistemului sanitar.

Febra dengue se manifestă prin febră mare, dureri de cap, musculare și articulare, greață și erupții cutanate, însă în cazurile severe poate provoca hemoragii interne și chiar deces.

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Organizația Mondială a Sănătății avertizează că numărul cazurilor la nivel global a crescut de la aproximativ 500.000 în anul 2000 la 14,4 milioane în 2024, pe fondul încălzirii climatice, care favorizează extinderea țânțarilor în regiuni noi, inclusiv în Europa și zona Mediteranei.