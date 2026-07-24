„Finsta": Conturile „secrete" de Instagram ale vedetelor, desecretizate

Vedetele au găsit o nouă metodă de a părea mai apropiate de fanii lor, fără să renunțe complet la controlul asupra imaginii publice. Tot mai multe celebrități folosesc așa-numitele conturi „finsta" - iar fenomenul, departe de a fi o simplă modă trecătoare, se dovedește, în 2026, mai viu ca oricând.

Ce este, de fapt, un „finsta"

Termenul provine din expresia „fake Instagram" și desemnează un al doilea cont, diferit de profilul principal. Potrivit dicționarului Merriam-Webster, cuvântul e definit oficial drept „un cont secret sau incognito de pe platforma Instagram". La început, aceste conturi erau private și accesibile doar unui cerc restrâns de prieteni apropiați - un spațiu sigur unde puteai posta meme-uri proaste, texte amuzante sau selfie-uri nereușite, fără teama că vor rămâne pe internet la vedere publică.

În cazul celebrităților, scopul era, teoretic, același: un loc în care să poată comunica mai relaxat, fără presiunea milioanelor de urmăritori. În ultimii ani, însă, conceptul s-a schimbat radical - multe vedete ratează complet ideea de „privat", lăsându-și fanii să le urmărească paginile „secrete" ca pe niște prieteni de la distanță.

Conturile „secrete" au ajuns să aibă sute de mii de urmăritori

Tot mai multe vedete își transformă conturile secundare în spații semi-private. Ele nu sunt promovate oficial pe contul principal, dar existența lor e cunoscută de cei mai dedicați fani, care pot solicita acces și urmăresc cu atenție fiecare indiciu lăsat de artist. Jurnalista Sam Tracy remarca, într-o analiză publicată de Nylon, că aceste conturi nu mai sunt adevărate „finsta": „Nu mai vor să rămână ascunse. Vor să fie descoperite, dar nu prea ușor și nu de oricine." Rezultatul e o comunitate exclusivistă, în care fanii au impresia că fac parte dintr-un cerc privilegiat.

Charli XCX și strategia care a atras zeci de mii de fani

Unul dintre cele mai cunoscute exemple e cântăreața britanică Charli XCX. Contul ei secundar a pornit în vara lui 2024, sub numele „360_brat", ca o extensie a universului albumului „Brat" - postări din culise, indicii criptate și coordonate geografice care îi conduceau pe fani spre evenimente-surpriză, precum concertul „Brat Wall" din Williamsburg. Accesul era, și rămâne, extrem de restricționat: doar 224 de fani au reușit vreodată să fie acceptați pe acest cont.

Recent, artista a lansat un al doilea cont secundar, @b.sides, folosit pentru a-și promova noul album, „Music, Fashion, Film" - de această dată cu un acces mult mai larg, contul ajungând deja la peste 370.000 de urmăritori, comparativ cu cele aproape 9 milioane de pe profilul principal. Între 9 și 11 iulie, în 25 de orașe din lume, printre care Milano, câteva sute de fani s-au adunat la audiții private ale noului album, majoritatea aflând despre eveniment tocmai de pe acest cont secundar, potrivit Il Post. Charli XCX a anunțat că unele piese de pe album, numite „b-sides", nu vor ajunge niciodată pe platformele de streaming, fiind disponibile exclusiv prin acest cont și pe ediții limitate de vinil.

Alte vedete, aceeași strategie - cu rezultate diferite

Fenomenul nu se oprește la Charli XCX. Pe 16 iulie, cântărețul Troye Sivan și-a făcut public, temporar, contul secundar @royeriban, invitându-și fanii de pe contul principal să-l urmărească „acolo unde postez fără reținere" - cont care a redevenit ulterior privat. Cântăreața Lana Del Rey a lansat, încă din 2015, contul secundar @honeymoon, numit după albumul ei; a rămas privat ani de zile, chiar și după ce artista și-a abandonat complet contul principal, iar între timp a devenit, practic, principalul ei cont activ, cu peste 24 de milioane de urmăritori.

Reneé Rapp are un finsta numit chiar după unul dintre versurile propriilor melodii, pe care orice fan îl poate urmări liber, în timp ce Addison Rae a deschis recent un cont nou, cu aerul unui finsta, dar care ar putea documenta, de fapt, tranziția spre o nouă etapă a carierei ei - rămâne de văzut ce direcție va lua.

De ce funcționează atât de bine această strategie

Psihologii și sociologii explică fenomenul prin ceea ce e cunoscut drept „relație parasocială" - sentimentul pe care îl dezvoltă un fan atunci când are impresia că îl cunoaște personal pe artist, deși relația există doar într-o singură direcție.

Un cont secundar, aparent exclusivist, amplifică exact această senzație. Fanii nu mai au impresia că urmăresc o campanie de promovare, ci că primesc informații direct de la artist, înaintea tuturor celorlalți. Selecția urmăritorilor contribuie și ea la această percepție, pentru că accesul limitat creează sentimentul apartenenței la un grup restrâns.

Pe aceste conturi, vedetele își permit să publice conținut care ar părea nepotrivit pe profilurile oficiale. Charli XCX a organizat adevărate „vânători de comori", publicând coordonate geografice care îi conduceau pe fani către concerte-surpriză sau evenimente neanunțate.

În același timp, rappera PinkPantheress și-a lansat în premieră o piesă pe contul secundar înainte de publicarea oficială, iar Kendrick Lamar și-a anunțat noul album pe propriul profil alternativ, înainte ca informația să apară în celelalte canale de comunicare. Astfel de inițiative transformă urmăritorii în participanți activi și stimulează distribuirea informațiilor în comunitățile de fani.

Unele conturi sunt complet diferite de imaginea publică

Nu toate vedetele folosesc conturile secundare pentru promovare. Cântăreața Lorde administrează un profil dedicat exclusiv recenziilor de inele de ceapă prăjite pe care le încearcă în restaurante din întreaga lume. Actorul Cole Sprouse publică fotografii surprinse chiar în momentul în care e fotografiat pe ascuns de trecători, însoțite de comentarii ironice. Modelul Gigi Hadid a folosit ani la rând un cont separat pentru fotografii realizate pe film analogic, departe de estetica perfectă a profilului principal.

Fenomenul funcționează, de altfel, și în sens invers: unele vedete folosesc conturi secrete nu pentru a fi urmărite, ci pentru a urmări, la rândul lor, alți oameni pe ascuns. Actorul Matt Damon a recunoscut, într-un interviu pentru GQ, că are un cont secret, cu doar 76 de urmăritori, folosit strict pentru a ține legătura cu prietenii apropiați.

Succesul acestor conturi arată că, în era rețelelor sociale, exclusivitatea a devenit una dintre cele mai valoroase forme de apropiere dintre artiști și public. Deși sunt prezentate drept spații intime, multe dintre aceste profile funcționează ca instrumente sofisticate de fidelizare, combinând spontaneitatea cu strategii atent planificate de promovare.

Pentru fani, sentimentul că au acces la informații „din culise" e suficient pentru a consolida legătura cu artistul preferat. Pentru vedete, „finsta" reprezintă o modalitate eficientă de a păstra iluzia autenticității într-un mediu dominat de imagine și marketing.