BMW de şcoală veche. Cum merge o maşină sport de familie

BMW Seria 5 Touring a ajuns la a şasea generaţie. Acum vine cu motorizări electrice, diesel, benzină şi plug-in hybrid. Seria 5 e un clasic BMW încă din 1972. Oferă senzaţia unică a prestigioasei mărci bavareze care s-a remarcat de-a lungul timpului prin sedanurile sale. Faţă de generaţia anterioară, actuala versiune este mai lungă cu 97 de milimetri - sare de 5 metri, mai lată cu 32 de milimetri - ajunge la 1,9 metri şi e mai înaltă cu 17 milimetri - peste 1,5 metri. Touringul se remarcă şi prin faptul că are cel mai lung ampatament din clasa lui pentru că ajunge până la aproape 3 metri. Asta înseamnă loc berechet pentru pasagerii din spate care îşi pot odihni picioarele în voie bucurându-se de climatizare pe fiecare zonă disponibilă inclusiv pentru ei. Noul Touring din Seria 5 pare incredibil de lung privit din lateral, pentru că pe lângă dimensiunea de peste cinci metri, liniile alungite îi sporesc fluiditatea. Partea frontală a primit o reinterpretare distinctivă prin farurilor duble emblematice care încadrează grila BMW, care creşte văzând cu ochii de la o generaţie la alta. De mare senzaţie este un opţional care iluminează conturul grilei un un LED, se numeşte Iconic Glow. Semnalizatoarele sunt compuse din două elemente LED aproape verticale care îndeplinesc şi rolul de lumini de zi. Caracterul dinamic al noului BMW Seria 5 Touring poate fi subliniat şi mai mult cu pachetele opţionale M Sport, M Sport Pro şi M Carbon Exterior.

Ce e sub capotă

Atunci când vorbim despre un BMW, motorizarea este unul dintre atuuri. Germanii n-au făcut nicicând rabat la putere, aşa că n-o să ne trezim sub capotă cu vreo minune turbo în trei cilindri care, în teorie, rupe drumul. BMW a păstrat dieselul în panoplie, lucru din ce în ce mai rar întâlnit la producătorii auto, aşa că te vei putea bucura de puterea, cuplul şi economia de combustibil specifică acestui tip de propulsor. Toate motoarele diesel disponibile pentru noul BMW Seria 5 Touring sunt combinate cu tehnologia mild hibrid 48V şi o transmisie Steptronic cu opt trepte. Motorul cu patru cilindri al modelelor BMW 520d Touring disponibile odată cu lansarea pe piaţă generează o putere maximă de 197 CP şi un cuplu maxim de 400 Nm. Din această vară, va exista şi un upgrade la versiunea cu şase cilindri, mai puternică.

Cât consumă

Pe lângă puterea şi cuplul pe care le livrează, propulsorul a fost capabil şi de un consum bun. După un parcurs de peste 500 km pe toate tipurile de drum - oraş cu trafic aglomerat, autostradă cu sprinturi rapide, drum de munte - computerul de bord mi-a indicat o medie de 6,4 litri/100 km. Chiar după acest parcurs mai avem disponibil aproape jumătate de rezervor. În regim de oraş, graţie şi sistemului mild hibrid, consumul n-a sărit de 9 litri la sută. Şi vorbim despre o maşină al cărei gabarit depăşeşte 1,9 tone şi este capabilă de o încărcare de 660 kg. Sprintul până la sută este de 7,5 secunde, sportiv, mai ales că vorbim despre o maşină de familie. Viteza maximă comunicată de producător este de 220 km/h. Comportamentul în trafic este impecabil, fie că alergăm pe autostradă sau şerpuim pe serpentine. Tracţiunea de pe puntea spate primeşte un boost graţiei anvelopelor care sunt diferite faţă de cele de pe faţă. Dacă sub motor, pe jantele de 19 inchi, avem o lăţime de 245 mm şi o înălţime de 45 mm, pe spate lăţimea ajunge la 275 mm în timp ce înălţimea coboară la 40 mm. Partea hibridă se bazează pe o baterie de 0.9 kWh care este capabilă să livreze 11 cai putere şi un cuplu de 25 Nm, suplimentar față de ce dă motorul termic. Se întâmplă, evident, atunci când acumulatorul are energie stocată care provine de la frânarea recuperativă. Jocul transferului de energie şi nivelul acesteia se poate vedea în bord.

Asistenţi inteligenţi

BMW a urmărit să combine, prin Touring, confortul cu sportivitatea. Distribuţia maselor pe cele două punţi este aproape perfect echilibrată în proporţie de 50:50 a sarcinii. Tehnologia suspensiei este îmbunătăţită şi include direcţie sport, limitarea patinării roţilor controlată direct de la motor, aşa-numitul ARB, şi cea mai recentă versiune a sistemului de frânare integrat. La i5 Touring şi plug-in hibride există şi suspensie pneumatică pe puntea spate care permite menţinerea automată a gărzii la sol. Iar pentru bani mai mulţi, în cazul şasiului M adaptiv Professional, există stabilizare activă a ruliului şi Active Roll Comfort. La capitolul sisteme de condus şi parcare semiautomatizate, punctul de atracţie este Driving Assistant Professional. Acesta include asistentul de control al direcţiei şi al benzii şi controlul distanţei cu funcţie Stop & Go. În SUA, Canada şi Germania se poate folosi Highway Assistant. Acesta scuteşte şoferul de sarcinile de direcţie pe autostrăzi cu benzi direcţionale separate structural. Adică, la viteze de până la 130 km/h este posibil să luaţi mâinile de pe volan atât timp cât urmăriţi îndeaproape traficul. Sistemul include şi asistentul unic de schimbare activă a benzii, cu activare prin privire în oglinda retrovizoare. Din păcare, funcţia este disponibilă momentan într-un număr limitat de pieţe şi România nu se află printre acestea. Asistentul de parcare, asistentul de tractare şi camera de asistenţă pentru marşarier ca dotări standard. Parcările pot fi făcute automat, cu ajutorul telefonului mobil pe o distanţă de până la 200 de metri. Sistemul de afişare şi operare BMW iDrive a fost îmbunătăţit şi se bazează pe sistemul de operare BMW 8.5. Live Cockpit Plus standard include sistemul de navigaţie BMW Maps bazat pe cloud. Head-Up Display şi o vizualizare sporită pe displayul central sau pe panoul de instrumente.

Revoluţia din cockpit

Odată cu generaţia a şasea, la Seria 5 Touring apare şi o revoluţie la interior. De la multitudinea de butoane, BMW a trecut la designul minimalist. Este impresionat displayul augmentat de pe bord cu diagonala de 31,24 cm. Poţi vedea traficul în timp real, iar computerul de bord este capabil să-ţi augmenteze navigaţia şi să te ajute să te încadrezi din timp pe banda care trebuie. În centrul cockpitului orientat către conducător, cu design progresiv, se află ecranul central curbat, cu diagonala de 37,85 cm. Interiorul este vegan. Suprafeţele scaunelor în versiunea Veganza sunt din piele artificială, cu o perforaţie decorativă. Opţional există şi un acoperiş panoramic din sticlă şi un sistemul de sonorizare Bowers & Wilkins surround cu 18 difuzoare. Conexiunea cu telefonul mobil se face uşor şi intuitiv, iar volumul şi celelalte comenzi pentru sistemul audio pot fi date prin gesturi. Touring are un volum al portbagajului care poate fi extins de la 570 până la 1.700 de litri. Pe lângă acţionarea automată a haionului, deblocarea de la distanţă a spătarului banchetei în raport 40:20:40 din portbagaj este o altă facilitate standard. Compartimentele de depozitare de sub podeaua portbagajului oferă spaţiu pentru plasa de partiţionare. Preţul de bază pleacă pentru varianta Touring de la 63.300 de euro cu TVA, dar are şanse să sară de 80.000 de euro cu opţionale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Seria 5 Touring a ajuns la generaţia a 6-a în cei 33 de ani de existenţă

Cifre

- 7,5 secunde până la sută

- 0,9 kWh acumulatorul sistemului mild-hibrid de 48V

- 5 metri lungime

Dezavantaje

- preţul cu opţionale

- dificil de parcat în oraş aglomerat

- nu poate rula electric

Avantaje

- putere şi economie de combustibil

- bord augmentat

- confort şi spaţiu